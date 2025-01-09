中美矽、環球晶去年營收同寫歷史第三高 分達796億元、626億元

中美晶(5483)今日公告2024年12月合併營收67.05億元，月增6.70%，年減19.1%；去年第四季合併營收為199.66億元，季減0.8%，年減5.57%。中美矽晶2024年全年合併營收達796.79億元，較去年減少2.8%。

中美矽晶旗下的環球晶也公告2024年12月合併營收達54.91億元，月增7.3 %，年減14.7%；去年第4季的合併營收為163.43億元，季增3.0 %，年減2.5%；2024年全年合併營收達626.26億元，年減11.4%。

中美晶表示，環球晶對母公司中美晶全年的營收挹注高達近八成，中美晶、環球晶2024年12月營收、2024年第4季、下半年營收皆創歷史同期第三高，全年營收也達歷史第三高。中美晶集團內關聯企業亦表現不俗，朋程、台特化全年營收皆創下歷史新高；宏捷科重回成長軌道，全年營收亦創歷史次高，較去年增加 63.62%。

中美矽晶多角化布局半導體、汽車元件、特殊氣體、化合物材料與化學材料以及再生能源等多項領域，集團關聯企業宏捷科(8086)、朋程(8255)、台特化(4772)2024營收表現亮眼，宏捷科年增63.62%、朋程年增34.23%、台特化年增57.89%，持續在各自領域中持續發揮核心競爭力，成為中美矽晶拓展多元事業觸角的重要基石。

關於再生能源領域，中美晶表示，公司仍看好綠能市場龐大商機，積極布局再生能源領域，旗下售電子公司續興憑藉集團在產業的長期深耕與優良聲譽，成功打入綠能市場，為滿足綠色供應鏈需求，續興除了太陽光電，亦積極投入離岸風電購電媒合，協助企業實現減碳目標。2024年更透過整合潛力售電業者艾涅爾，進一步擴大綠電市佔率，為客戶提供更完善的綠電解決方案。展望未來，中美矽晶將持續發展再生能源事業，並積極拓展多元化的綠色能源產品與服務，為客戶提供完整綠色能源解決方案，搶攻綠能商機，共創淨零未來。

至於全球半導體景氣，儘管去年面對地緣政治風險、終端市場復甦不均衡等不確定因素，環球晶2024年營運表現仍季季成長、穩步上升。展望2025年，隨著客戶庫存更進一步去化，市場復甦態勢可望趨於明朗，預期下半年表現將會優於上半年。

針對環球晶的擴產計畫，中美晶集團表示穩步推進，繼去年12月與美國商務部簽署正式最終協議，將獲得美國《晶片與科學法》最高4.06億美元補助後，環球晶也確定適用美國財政部的先進製造業投資稅收抵免(Advanced Manufacturing Investment Credit, AMIC)，該補助可抵免美國廠區GWA和MEMC LLC符合資格支出的稅賦，抵免額度最高可達25%。