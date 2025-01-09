長聖法說會／預告配現金5元、股票1元 今年營收成長拚四成

再生醫療公司長聖（6712）9日召開法人說明會，分享2024年經營成果與未來藍圖。董事長劉銖淇表示，長聖以持續創新與技術實力，再次印證其在再生醫療產業的領航地位。2024年公司繳出亮眼的成績單，全年營收達9.39億元，較2023年的7.59億元成長23.6%。稅前每股盈餘（EPS）6元以上，充分展現公司穩健的財務基礎與成長動能。

劉銖淇指出，為回饋股東，公司計劃發放每股1元的股票股利與5元的現金股利。展望2025年，隨著CDMO（細胞製劑委託製造）訂單能見度延續至第4季，合作醫院數量與細胞治療項目持續擴展，法人預估公司今年營收成長將突破40%以上，邁向更高的營運里程碑。

長聖以四大技術平台為核心，包括免疫細胞技術、幹細胞技術、奈米粒子製藥技術與帶有靶向的外泌體技術，持續推動創新與突破技術。CAR001細胞療法作為全球首例異體移植mRNA基因轉殖的多靶向CAR.BiTE-γδT細胞療法，目前已獲美國與台灣食品藥物管理局（FDA）核准進入Phase I/IIa臨床試驗，並進入第二組病患階段，臨床試驗進展順利。

在幹細胞技術平台方面，異體臍帶間質幹細胞UMSC01療法正針對多種重大疾病進行臨床試驗。急性心肌梗塞是UMSC01的主要治療對象之一，目前已進入第二期a臨床試驗。至今完成了十位病患的幹細胞施打，試驗的重點是透過「心肺運動測試（CPET）」來評估病患心臟和肺部的功能狀態。多數患者在施打後六個月至一年，心肺功能都有改善，且沒有出現任何嚴重不良反應，所有患者均順利出院。文獻顯示急性心肌梗塞後，約有一半的患者可能發展成「心衰竭」，而幹細胞治療能幫助受損心肌再生與修復，為患者帶來新的希望。

UMSC01針對急性缺血性腦中風臨床試驗也已進入最後一組病患收案，至今已治療了九位患者。九位病患治療前以美國國家衛生院腦中風評估表落在（NIHSS）16-20分，這些病患在日常生活中完全需要他人協助（例如吃飯、走路都無法自理），但施打幹細胞一年後，神經功能有改善，多數患者的NIHSS降至0-4分能夠恢復自理能力，甚至重回正常生活。

此外，幹細胞技術還被應用於治療多發性硬化症，這是一種自體免疫疾病，全台約有2,000名患者，目前無法治癒，只能靠藥物控制病情。該一期臨床試驗中已收案三位患者，其中追蹤較長期的第一位患者在接受幹細胞治療後超過半年，其神經功能改善了超過50%，讓日常生活能力大幅提升。

長聖表示，美國準總統川普推動政策，鼓勵製藥及生技公司在美研發與生產。長聖透過技術入股取得美國幹細胞合資公司48.78%的股權，並已於2024年成功入帳300萬美元授權簽約金。合資公司目前進展穩健，聚焦於UMSC01的臨床試驗，同時積極推進美國FDA的相關法規申請流程。未來，合資公司將持續強化技術研發，並拓展美國市場業務布局，為長聖在國際市場的成長注入更多動能。

奈米粒子製藥平台則針對多種癌症的藥物進行開發，公司計劃預計今年向美國FDA申請新藥臨床試驗（IND）。與此同時，帶有靶向的外泌體技術預計於今年與FDA舉行Pre-IND會議，為新藥開發再添里程碑。

長聖國際秉持全球化視野，積極推動國際市場拓展與多元經營策略。公司計畫引進國際資金與策略投資夥伴，持續深化研發與市場資源整合。CAR001與奈米粒子製藥技術等創新療法，吸引多家國際藥廠展開技術授權洽談，預計為公司帶來穩定的授權收入。

長聖以台灣為研發基地，透過紅利政策與技術創新，加速推動再生醫療的應用。公司不僅專注於未被滿足癌症與急重症病患的需求，更致力於實現精準醫療與永續成長的目標。在未來的發展中，長聖將持續以全球化視野與創新技術為驅動力，為患者、股東與產業創造更高價值。