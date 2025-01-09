快訊

夫妻檔行員淪詐團內鬼 這家銀行恐吃千萬元大罰單

獨自巡艙的美麗空姐…為何乘客沒人理她？同事曝驚人真相

饗饗疑食物中毒案再擴大 2日累計逾千人用餐「就醫增至53人」

創控去年12月及全年營收創新高

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
創控董事長王禮鵬。圖／創控提供
創控董事長王禮鵬。圖／創控提供

半導體微汙染監測（AMC）大廠創控（6909）初次申請股票上市IPO，已於1月6日證交所上市審議委員審議通過。創控今日公布2024年12月營收9991萬元，創單月歷史新高，年增達64.28％；2024年全年營收4.96億元，也為歷年新高紀錄，成長22％。

創控去年10月一度因颱風影響出貨排程，因相關訂單均於年底前完成驗收，加上新產品開始出貨貢獻，帶動12月營收創單月歷史新高。

創控受惠半導體製程控管與環境空氣監測兩大領域設備出貨同步成長，營收表現已連續七年創新高。以應用面來看，半導體製程控管約占八成、環境空氣監測約二成；以地區看，台灣、北美、日本等主要市場合計營收占比超過七成。

公司持續開發新產品，滿足半導體製程控管廠務端及製程設備微環境的AMC解決方案，客戶涵蓋國內外半導體廠及先進封裝測試廠，其中新產品半導體製程FOUP內微環境監測整合式解決方案FMS 2000、以IMS技術分析酸性、鹼性氣體的MiTAP M3分析儀已經開始接單出貨。

半導體 營收

延伸閱讀

每周一勢／去年Q3製造業固定資產增購年增26%

全民權證／桓達 兩檔有看頭

美國有線電視產業先驅隕落 HBO創辦人杜蘭98歲辭世

泛公股金控非銀子公司公公併 財政部2個月提評估報告

相關新聞

中美矽、環球晶去年營收同寫歷史第三高 分達796億元、626億元

中美晶(5483)今日公告2024年12月合併營收67.05億元，月增6.70%，年減19.1%；去年第四季合併營收為1...

朋億去年12月、第4季及全年營收 齊創歷史新高

半導體暨面板製程供應系統大廠朋億*（6613）今日公布2024年12月合併營收11.94億元，月增27.01％、年增27...

興櫃添新兵！毫米波大廠稜研1月15日掛牌 每股60元

毫米波大廠稜研（7812）將於1月15日，以每股60元的價格正式登錄興櫃。公司專注於軟硬體技術整合，提供測試儀器設備、相...

采威2024年營收6.5億元 年增30.55%

雲端資訊服務公司采威(6868)受惠台灣市場資安需求暢旺，加上雲端訂閱服務成長，公告2024年12月營收為5183萬元，...

餐飲股營收紅不讓 漢來美食、揚秦去年營收續創歷史新高

漢來美食（1268）9日公告12月營收5.74億元，月增17.62%、年增14.53%，創同期新高，累計全年營收為59....

利基型市場布局成效展 汎瑋12月營收重返億元大關 達1.15億元

電子機能材料大廠汎瑋材料(6967)公布2024年12月合併營收為1.15億元，月增16.8％，年增2.47％；累計20...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。