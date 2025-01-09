創控去年12月及全年營收創新高

半導體微汙染監測（AMC）大廠創控（6909）初次申請股票上市IPO，已於1月6日證交所上市審議委員審議通過。創控今日公布2024年12月營收9991萬元，創單月歷史新高，年增達64.28％；2024年全年營收4.96億元，也為歷年新高紀錄，成長22％。

創控去年10月一度因颱風影響出貨排程，因相關訂單均於年底前完成驗收，加上新產品開始出貨貢獻，帶動12月營收創單月歷史新高。

創控受惠半導體製程控管與環境空氣監測兩大領域設備出貨同步成長，營收表現已連續七年創新高。以應用面來看，半導體製程控管約占八成、環境空氣監測約二成；以地區看，台灣、北美、日本等主要市場合計營收占比超過七成。

公司持續開發新產品，滿足半導體製程控管廠務端及製程設備微環境的AMC解決方案，客戶涵蓋國內外半導體廠及先進封裝測試廠，其中新產品半導體製程FOUP內微環境監測整合式解決方案FMS 2000、以IMS技術分析酸性、鹼性氣體的MiTAP M3分析儀已經開始接單出貨。