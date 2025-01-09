快訊

夫妻檔行員淪詐團內鬼 這家銀行恐吃千萬元大罰單

獨自巡艙的美麗空姐…為何乘客沒人理她？同事曝驚人真相

饗饗疑食物中毒案再擴大 2日累計逾千人用餐「就醫增至53人」

亨泰光營收／12月6,205萬元、年月雙增 去年全年7.6億元創新高

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

硬式隱形眼鏡廠亨泰光（6747）9日公告2024年12月合併營收約6,205萬元，創歷年同期新高，月增約10%、年增25.87%；累計2024年全年合併營收逾7.6億元，再創歷史新高紀錄、年增2.63%。亨泰光表示，公司自1976年成立以來，每一個會計年度合併營收都維持正成長，可見公司穩健經營有方，自有品牌效益逐步發酵。

亨泰光表示，公司2024年開始推出夜戴式OK鏡（角膜塑型鏡）、隱形眼鏡護理藥水與框架眼鏡三合一的套裝組合，提供學童全天候的近視管理方案，除有效提升客戶黏著度與品牌忠誠度外，並帶動台灣診所通路銷售業績較前一年度成長約14%；在大陸市場方面，經過上半年消費市場調整告一段落，下半年通路銷售量逐步回溫，大陸下半年銷售狀況較上半年明顯增加約9%。

亨泰光表示，公司2024年亞太（含澳洲）地區銷售業績較前一年度大幅成長約65%，是公司營運成長動能最強勁的地區，其中尤以澳洲及印尼等地區的銷售表現最為亮眼，營收獲利貢獻均達倍數以上成長。由於視光產品的技術門檻高，客戶對品牌忠誠度亦較高，品牌通路效益可望隨市場滲透率提升持續發酵。

亨泰光對今年整體營運展望持樂觀審慎態度，公司將繼續推廣夜戴式OK鏡、隱形眼鏡護理藥水與框架眼鏡三合一的全天候近視管理方案，拓展亞太（含澳洲）地區的通路布局，並將持續在各銷售地區進行產品註冊申請，提升品牌專業形象與銷售業績。

目前各銷售地區取證及臨床試驗進度包括，澳洲子公司預計今年第1季取得OK鏡及RGP（硬式透氣隱形眼鏡）之產品註冊證明，第2季將陸續推出公司旗下各品牌的視覺效能提升產品；大陸子公司杭州亨泰自製OK鏡的取證作業，規劃將於今年第1季取證後，開始規劃販售，讓公司在大陸地區OK鏡產品線更趨完整；馬來西亞子公司目前進行隱形眼鏡護理產品的取證作業，預計將於今年底取得產品註冊證後，開始推出鏡片與隱形眼鏡護理產品套裝組合，同步提高銷售業績及客戶黏著度。

此外，亨泰光在多國多中心的S.T.O.P（近視控制用日拋軟式隱形眼鏡）臨床試驗計畫，今年底將於印度、西班牙、大陸等國家完成第一個年度臨床受試者數據統計成果，預訂完成為期三年臨床試驗後，於目標市場申請產品查驗登記及上市許可，均可望為提升公司整體營運再添成長動能。

護理 隱形眼鏡

延伸閱讀

曾文水庫邊沒自來水 台南梅嶺年吸40萬觀光客仍用山泉水

解決梅嶺風景區無自來水 南市府再爭取4千多萬元延管

美洛杉磯史上最嚴重野火「控制率0%」！已釀5死 逾15萬人急撤

強烈冷氣團將抵達愈晚愈冷、雨下到周六 高山可望迎雪

相關新聞

中美矽、環球晶去年營收同寫歷史第三高 分達796億元、626億元

中美晶(5483)今日公告2024年12月合併營收67.05億元，月增6.70%，年減19.1%；去年第四季合併營收為1...

朋億去年12月、第4季及全年營收 齊創歷史新高

半導體暨面板製程供應系統大廠朋億*（6613）今日公布2024年12月合併營收11.94億元，月增27.01％、年增27...

興櫃添新兵！毫米波大廠稜研1月15日掛牌 每股60元

毫米波大廠稜研（7812）將於1月15日，以每股60元的價格正式登錄興櫃。公司專注於軟硬體技術整合，提供測試儀器設備、相...

采威2024年營收6.5億元 年增30.55%

雲端資訊服務公司采威(6868)受惠台灣市場資安需求暢旺，加上雲端訂閱服務成長，公告2024年12月營收為5183萬元，...

餐飲股營收紅不讓 漢來美食、揚秦去年營收續創歷史新高

漢來美食（1268）9日公告12月營收5.74億元，月增17.62%、年增14.53%，創同期新高，累計全年營收為59....

利基型市場布局成效展 汎瑋12月營收重返億元大關 達1.15億元

電子機能材料大廠汎瑋材料(6967)公布2024年12月合併營收為1.15億元，月增16.8％，年增2.47％；累計20...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。