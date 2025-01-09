麗升能源營收／12月8100萬元 月增176%

麗升能源科技（8087）（以下簡稱為「麗升」）9日公告2024年12月營收為8100萬元，月增176％，年增47％；累計全年營收7.78億元，年增282％。麗升表示，公司多元佈局綠能業務成效顯現，2024年度主要貢獻來自於工程及開發收入，隨著案場持續開發及施工，帶動營運逐步攀升且全年營收創下歷史新高，預期今年在新電廠申設、建置開發、工程承攬及電廠維運等多元項目的挹注下，成長動能將續強，全年營收保持向上增長可期。

麗升已建置包括漁、農電等共生太陽能電廠，各項開發及工程進度持續推進，帶動本業表現逐步提升，除自家案場外，麗升也透過與國內外投資人策略合作，結合各方優勢，加速綠電案場開發，除與壽險公司合資的麗崴風光能源公司外，2024年陸續與和暄綠能以及開鴻能源展開合作共同開發漁電共生案場；去年更成功爭取第一家RE100綠能客戶，透過子公司香印永續與台灣大集團簽署千萬度綠電採購合約。

據經濟部於2023年發布的調查，台灣企業綠電2030年的需求將達318億度，年增60億度，至2040年時需求更上看1000億度電。目前台灣綠電開發以太陽光電與離岸風電為主，估計至2026年其裝置容量可達約共440億度（包括太陽250億度，與離岸風電190 億度），未來仍有極大的成長空間。

目前台灣發展核電尚有需克服的難題，加上燃煤與化石燃料發電易產生空污的狀況下，綠電開發已成為台灣未來擴大能源開發的必要選項，在綠能趨勢潮流下，需求將只增不減，成長可期。展望未來，麗升持審慎樂觀看法，公司轉型跨足再生能源邁入第5年，由於全方位完整佈局，加上靈活合作策略成果展現，營運持續成長，2025年起，多元案場收入將持續挹注，成長動能持續無虞。