振宇五金營收／12月1.98億元 年增12.6%

振宇五金（2947）9日公告去年12月合併營收為1.98億元，年增12.6%；去年總計合併營收達21.74億元，年增10.5%。振宇五金指出，主要受惠農曆新年前修繕需求帶動以及數位會員推動成效，截至目前，總會員數已突破58萬人，較去年同期成長18.71%。此外，電動工具類受惠於「租就go」工具租賃專案租轉售的創新模式，提升了工具的觸及率與轉換率，整體銷售增長18.22%。

振宇五金指出，在營運方面，隨著年初裝修需求的高峰來臨，並積極拓展市場。2025年度的首家新門市將於1月11日於新北板橋商圈開幕，全台門市數來到86家。營運處協理董士豪表示：「今年振宇五金的市場拓展重點放在北部地區，並預計2025年將新增10%的新門市據點。這樣的布局將有助於進一步強化並提升品牌在北部市場占有率，今年也將加強社區化服務並增加修繕教學課程提升50%場次，為更多消費者提供專業、便捷的服務，落實拉近人與五金的距離」。

在應對年後轉職潮，振宇五金也針對展店所需的人力需求，推出了「營運菁英培訓計畫」，以爭取人才，透過重點工作崗位輪調培訓，以及個人專屬教練及企業講師團隊教授五金專業知識技能，對於通過期末考核的員工，公司將加碼結訓獎金，最高可達2萬元，並且年薪可達60萬元，總共釋放150個工作機會，進一步激勵員工的成長與發展。

此外，振宇五金對外公布了2024年全年熱銷商品。防水類產品由自有品牌「ALD矽利康」持續占據銷售冠軍，其單品項突破千萬銷售。油漆類產品方面，整體銷量較去年增長達17.29%，特別值得一提的是，綠色無毒標章商品銷量首度突破一般油漆類商品，這一成長趨勢不僅體現了消費者的環保意識，還反映出市場對於綠色消費的需求逐漸增長。振宇五金表示，未來將繼續推動自有品牌的「MIT效益」，並將透過與本地供應鏈的合作，提升產品的品質和競爭力。同時，振宇五金也計畫在2025年進一步擴大綠色商品的占比，為消費者提供更為環保和永續的選擇。

在會員方面，振宇五金為慶祝2025祥瑞蛇年，推出會員專屬「新春滿額抽活動」以及多款Q版振宇夥伴周邊商品點數兌換登場，振宇五金表示，本次迎春活動與新北板橋門市開幕慶同步，特增加會員專屬推出「買一送一」優惠以及單筆消費滿額抽活動，全品項共計價值約70萬獎項。絕對不能漏掉的還有價值高達NT$50,000的韓國釜山雙人來回機票！相信透過春節活動以及年末翻新修繕需求，為營運動能帶來另一波的成長高峰。