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資拓宏宇營收／去年全年50.83億元、年增14.95% AI 技術助創高

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
資拓宏宇經營團隊。公司／提供
資拓宏宇經營團隊。公司／提供

智慧解決方案商資拓宏宇（6614）9日公告12月營收為新台幣16.34億元，年增126.22%， 2024年全年營收達新台幣50.83億元，年增14.95%，創下歷史新高。資拓宏宇表示，由於去年12月有大型專案設備交付及完成驗測作業，認列營收約8億元，故單月合併營收大幅增加。

近年來，AI已經成為世界各國發展的重點，而資拓宏宇在各產業AI應用方案的核心技術上，已布局許久，亦有許多經營實績，其中不乏政府專案，代表公司在技術與案件品質上皆已獲得國家級認可。同時，公司日前亦完成國際標準組織（ISO）所公告的ISO/IEC 27001：2022資訊安全管理系統轉版，資安提升再強化。

AI的發展除了晶片、伺服器、筆電、手機等硬體設備之外，所需的軟體系統也非常重要，透過軟體系統來發揮硬體設備所帶來的效能，軟硬結合才能使整體系統效能極大化。資拓宏宇的AI軟體系統，主要應用是落實在政府、交通、醫療以及金融以及四大領域上。

在智慧政府方面，公司藉由整合內部知識庫並利用自然語言技術，協助多個政府單位建置智能客服系統，有效地在線上解答民眾問題。在智慧城市方面，資拓宏宇利用AI技術分析並模擬交通狀況，再透過智慧交通控制系統來優化車流量和減少交通壅塞，為市民創造了一個交通便利的城市環境。

在智慧醫療方面，藉由AI護理助理，資拓宏宇協助提升護理人員的工作效率，也減輕了因工作強度造成的職業負擔，為醫療人員建立了更友善的工作環境。在智慧金融方面，則是協助金融機構利用AI進行內部法規與數據的深度分析，建立智慧型知識庫，不僅加快了資料處理速度，也提升了決策的精確度和安全性。

此外，資拓宏宇亦從最基本的員工教育與培訓，提供全面的AI技術使用訓練。在軟體開發的各個階段也積極融合AI技術，提升開發效率與創新能力。在行政管理層面，更導入先進的AI知識庫系統，以強化溝通與決策效率，建立全面的AI支援環境，大幅提升公司內部的運作效率。

資拓宏宇表示，AI帶動各產業的工作效率大幅提升，公司接下來也將持續推動包括加強智能智識管理、智能數據處理等AI深度應用。並藉由強化自身產品的核心競爭力，讓各領域的AI系統有更強大的功能，高效地提供企業創新且有效的解決方案，協助客戶在激烈的市場競爭中保持領先優勢，並持續推升公司的營運發展。

AI 軟體

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