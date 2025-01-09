朋億去年12月、第4季及全年營收 齊創歷史新高

半導體暨面板製程供應系統大廠朋億*（6613）今日公布2024年12月合併營收11.94億元，月增27.01％、年增27.52％，創歷年單月新高；

2024年第4季合併營收30.2億元，季增9.8％、年增12.5％，寫下歷年單季新高水準。累計2024年全年合併營收突破百億大關、達103.82億元，年增13.59％，也同創歷年新高。

朋億* 12月營收繳出亮麗成績，主要受惠半導體相關客戶高潔淨度化學品供應與分裝系統設備訂單提前出貨認列，加上新加坡、中國地區大型訂單等貢獻。此外，隨著多國推動半導體自主化目標不變，朋億*憑藉深耕多區域布局的優勢，2024年第4季其他（含東南亞）地區營收成長較為明顯，年增115.5％，更進一步推升2024年第4季及全年合併營收齊創歷史新高。

由於半導體產業在全球地緣政治變局下，各國政府祭出政策以扶植在地供應鏈目標等，不僅觀察中國成熟製程產能持續擴充，而封測相關大廠也加大台灣、東南亞產能布局，並同步積極投入Cowos先進封裝等，兩大效應有助於朋億*營運創造激勵因素。

朋億*看好晶圓、封測廠建置遍地開花，深化亞洲區業務布局，於馬來西亞地區設立子公司，整合集團資源搶灘日本業務合作契機。