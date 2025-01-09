世界先進去年第4季營收115.53億元 季減2%優於預期

世界先進今（9）日結算2024年12月合併營收為43.03億元，月增24.5%、年增22.6%；去年合併營收為440.55億元，年增15.1%

世界去年第4季合併營收115.53億元，比前一季118.04億元，季減約2%，優於法說會預期。世界稍早預估去年第4季晶圓出貨量季減約10%至12%，產品平均售價上揚3%至5%，毛利率介於27%至29%之間，實際營運顯示公司彌補先前停電造成晶圓生產中斷有良好成效。

展望今年，世界稍早在年終尾牙前受訪時表示，2024年成熟製程的價格競爭的確是很嚴峻的一年，且陸廠雖仍有殺價動作，但過度競爭反而造成IDM客戶信任上的疑慮，讓台廠有更多機會。預期今年轉單效應持續進行，2025年最大變數就是川普2.0，整體而言，全球半導體業可望維持溫和成長態勢，世界也跟隨這樣的步調，呈現溫和成長的一年。