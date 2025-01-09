興櫃添新兵！毫米波大廠稜研1月15日掛牌 每股60元

毫米波大廠稜研（7812）將於1月15日，以每股60元的價格正式登錄興櫃。公司專注於軟硬體技術整合，提供測試儀器設備、相控陣列天線模組與系統解決方案，應用範疇涵蓋5G/B5G通訊、衛星通訊、車用雷達及國防等領域。目前稜研的客戶已遍及全球35個國家，服務對象包括學術機構、前沿科技公司、國際電信業者及運營商。

以「樂高（LEGO）」為靈感，稜研推出模組化設計的毫米波天線模組，提供高度靈活的客製化服務，滿足不同行業的需求。董事長張書維指出，此設計不僅顯著提升開發效率，也增強了產品的市場競爭力。此外，公司採取無工廠經營模式，專注技術研發與應用落地，結合台灣產業供應鏈的優勢，透過合作實現雙贏，並靈活應對市場變化。

張書維進一步表示，稜研這幾年主要營收來自儀器設備類等創新產品，成功解決毫米波技術開發成本高昂的難題，並持續拓展為新的驗證平台方案。這不僅讓公司穩定成長與盈利，還能收集最前沿的技術研發動向，保持高度市場洞察力，彰顯稜研科技在全球市場中的技術領先地位。

營運數據亮眼 毫米波應用成長動能強勁

根據營運數據，2023年與2024年稜研科技營收分別達新台幣1.03億元及1.43億元，其中毫米波儀器設備為主要貢獻來源。2024年，相控陣列天線模組的營收占比已提升至10%，儘管仍處於發展初期，隨著設計與NRE收入逐漸成長，未來將成為營收的重要推動力。展望2025年，公司預期毫米波技術於行動通訊、衛星通訊、車用與國防領域的應用將進一步放量，帶動整體營收穩步增長。

多元應用創造市場突破

在車用領域，稜研開發的60 GHz毫米波雷達感測器，已於兒童監測系統（CPD）及車內外物體檢測應用中取得突破，並與Tier 1供應商合作，進軍車用市場。其中，車門障礙物偵測雷達已於2024年完成出樣，預計2025年開始出貨，2026年進入量產。在國防應用方面，公司開發的主動電子掃描陣列（AESA）雷達，適用於無人機、無人船與艦艇，憑藉產品設計與技術規格滿足多元化的全球市場需求。

稜研的自有品牌「TMYTEK」透過全球經銷網絡成功拓展市場，客戶遍布亞洲、歐洲、北美洲及大洋洲，共35國信賴選擇。法人分析指出，根據愛立信行動趨勢報告，全球固定無線接取（FWA）連接數將從2023年的1.3億增至2029年的3.3億，其中85%為5G FWA應用。毫米波技術需求的快速成長，為稜研科技提供了強勁的發展動能。