采威2024年營收6.5億元 年增30.55%

雲端資訊服務公司采威(6868)受惠台灣市場資安需求暢旺，加上雲端訂閱服務成長，公告2024年12月營收為5183萬元，累計2024年營收為6.5億元，年增30.55%。公司表示，受惠於台灣資安法規持續完備，帶動資訊服務需求，公司主推雲端訂閱營收也看好可望倍數成長，采威今年展望樂觀，可望維持成長力道不墜。

采威公司業務主要分類系統整合、智慧方案與雲端服務三大塊，其中公司多年來投入雲端服務，整體投資超過1億元，打造IScloud360雲端服務品牌，主推線上訂閱服務，目標打造中小企業資訊軟體的「netflix」。

另外，著眼於AI浪潮，采威也積極佈局AI商機，除了IScloud360平台導入AI企業資訊顧問，透過AI協助企業找尋合適的軟體服務配套外，采威看好未來百工百業AI應用趨勢，即將於第一季推出AI館，提供製造業、零售業等各個產業相關AI服務，串接雲端算力中心，讓AI協助各企業提升經營效率。

經濟部中小及新創企業署統計，全台總共有超過160萬家中小企業，未來數位轉型需求龐大。透過采威IScloud360的訂閱服務，可以大幅降低企業在資訊服務的成本，讓小公司也能享受大廠等級服務。

目前IScloud360累計超過2,000家會員，公司今年規劃除原來微軟平台外，將拓展到谷歌、亞馬遜另外兩大雲端平台，另外持續整合軟體開發業者上架，為客戶提供更完整的解決方案。

海外市場部分，采威目前已經跨入日本、馬來西亞、新加坡等海外市場。公司表示，透過跨平台持續整合軟體服務，加上持續布局海外市場，2025年雲端訂閱服務營收可望倍數以上成長，成為采威成長的主要動能。