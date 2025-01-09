餐飲股營收紅不讓 漢來美食、揚秦去年營收續創歷史新高

漢來美食（1268）9日公告12月營收5.74億元，月增17.62%、年增14.53%，創同期新高，累計全年營收為59.3億元，年增20.56%，連續二年營收創歷史新高。揚秦（2755）亦公告去年12月營收為2.3億元，年增22.02%，月增3.48%，創單月營收歷史新高，累計去年全年營收為25.35億元，年增17.40%，連續六年營收創下歷史新高。

展望後市，餐飲業者表示，年底向來為民眾總結年度成果及開展新年度的歡慶期，從旅遊消費、耶誕跨年，活動一路要熱絡到農曆年節，餐飲市況看好。

漢來美食12月業績飆升主要原因來自宴會廳年底的宴席聚餐。漢來美食旗下的三個宴會廳，今年企業尾牙訂席量大幅提升，儘管因應人力與食材上漲，宴席價格有些略調整，平均漲幅達10-25%，但絲毫不影響宴會廳包廂的搶手程度。包含南港漢來大飯店宴會廳與高雄漢來飯店、巨蛋會館兩地宴會廳，12月帶進高達1.6億元營收，其中高雄的兩個宴會廳更是刷新歷史紀錄。

此外，旗下自助餐系也表現亮眼，除了尾牙搶手，還有耶誕、跨年的年節慶祝需求。跨過2024年之後，緊接著到來的就是農曆過年，消費者聚餐需求來到最高峰。被網路評為全台最難訂位的「島語自助餐廳」以及全台7家「漢來海港自助餐廳」，1月底的除夕午、晚餐，每一餐期都各有兩輪用餐時段，從南到北訂位已經全滿，搶手程度不愧為集團品牌一哥。

目前北、高兩地3館宴會廳的除夕圍爐宴共350桌早已經訂滿，另外還有除夕年菜外帶，南北宴會廳共將銷售1,200套，較去年成長20%。而在冷凍宅配年菜（套餐組合、單品菜色）已經預購近10,000件，而在銷售數量上，單品菜色的購買量又比套餐數高出近2.5倍，顯示消費者現在除了小家庭人口數少，不喜購買量多套餐，同時趨向精明挑選。

揚秦去年第4季營收為6.83億元，年增19.05%，季增2.04%，創單季營收歷史新高。累計去年全年營收為25.35億元，年增17.40%，續創年度歷史新高。

揚秦總經理林麗玲表示，麥味登受惠於新品「鬆餅堡」上市後熱賣，在網路社群好評不斷的帶動下，締造單日銷售超過2.4萬顆的佳績，不僅吸引年輕來客，更促動商品銷售暢旺。而隨著天氣轉冷，炸雞大獅與涮金鍋進入銷售旺季，氣候與節慶同時拉高消費者買氣，各品牌皆開出紅盤。

回顧2024年，林麗玲表示，揚秦旗下兩大加盟品牌「麥味登」與「炸雞大獅」持續穩健發展，規模經濟帶動業績成長。麥味登不僅國內店數突破900家，炸雞大獅在印尼與星馬地區門市擺脫疫情干擾後，展店轉為積極，海外版圖更是跳躍性成長，各品牌穩健獲利，全年營收突破25億，續創年度歷史新高。

展望後市，林麗玲表示，麥味登將持續朝千店目標邁進，炸雞大獅以國內百店為短期目標。已經擁有78萬會員的麥味登APP也將於本月轉型為集團APP，以跨品牌共享的概念，提供會員更完善與便利的數位服務。涮金鍋與REAL 真‧Cafe‧Bread則是以拓展直營門市為優先，透過多品牌直營與加盟系統驅動下，帶動揚秦營運持續成長。

截至目前，「麥味登」總店數900家，「炸雞大獅」海內外店數117家，「REAL 真‧Cafe‧Bread」店數6家，「涮金鍋」店數3家。「涮金鍋」第四家直營門市坐落於桃園市中壢區青埔商圈，鄰近桃園捷運A19站，占地170坪的中壢青埔店即將於本月15日開幕，持續搶攻寒冬火鍋商機。