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利基型市場布局成效展 汎瑋12月營收重返億元大關 達1.15億元

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
汎瑋經營團隊，左起為副總鮑宗賜、總經理李輝祥、董事長李家旺、財務經理蔡博安。圖/聯合報系資料照片
汎瑋經營團隊，左起為副總鮑宗賜、總經理李輝祥、董事長李家旺、財務經理蔡博安。圖/聯合報系資料照片

電子機能材料大廠汎瑋材料(6967)公布2024年12月合併營收為1.15億元，月增16.8％，年增2.47％；累計2024年全年合併營收為13.42億元，年增0.59％。

汎瑋表示，12月營收成長動能主要歸功於公司在產品組合與市場布局上的精準策略，受惠於AI伺服器市場的蓬勃發展，帶動了對高性能電子功能性材料的需求，包括散熱、噪音抑制、緩衝等材料皆有良好的出貨動能，而汎瑋所提供的利基型材料產品恰好滿足這一市場的嚴苛要求，透過積極優化接單結構，公司成功提高高毛利率產品的出貨比例，特別是AI伺服器用料的出貨表現更為亮眼，為公司營收增長注入強勁動能。

此外，公司在電動車和工業電腦等新興應用領域的布局也取得了顯著成效，進一步擴大營收來源，利基型市場的需求成長不僅挹注12月營收的顯著成長，更提升公司的獲利能力，為2024年第4季及2025年營運奠定了穩健基礎。

汎瑋董事長李家旺指出，AI伺服器對性能的極高要求，為材料技術設下了更嚴苛的標準，汎瑋材料針對AI伺服器領域的高端需求，持續推動產品技術創新，以優於同業技術規格之競爭力，通過與終端國際知名品牌廠商建立深受信賴且高度評價的合作關係，公司有效打造高附加價值的產品組合。隨著AI伺服器市場需求加速釋放，預期公司的營運規模將穩步攀升，並在全球供應鏈中占據更關鍵的地位。汎瑋以期透過持續的技術創新、深耕高附加價值產品線以及與全球領先品牌建立的緊密合作關係，在快速成長的AI伺服器市場中保持領先地位，為股東創造長期穩定的價值。

展望2025年，汎瑋維持審慎樂觀的看法。隨著AI伺服器市場快速成長需求，汎瑋看好電子材料市場的廣闊前景，特別是高端散熱材料因應AI伺服器性能要求而成為關鍵應用，其因技術門檻高、製造難度大，具備出色的毛利率和顯著的市場潛力，有望帶動整體業務的利潤增長。此外，汎瑋將以「三箭齊發」的策略，持續在新產能、新客戶開發及利基型市場拓展上取得突破，進一步鞏固在高附加值市場的地位。未來，汎瑋將持續專注於技術創新，積極開發符合市場需求的新產品，並緊抓AI產業高速發展的契機，為整體營運注入穩健且持續的成長動力。

AI 伺服器 營收

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