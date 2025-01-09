快訊

黃國昌爆不敢強制執行吳乃仁？法院：分案當日即發扣押令

才買3天！電暖爐半夜起火 消防員冷靜滅火仍打119原因曝光

驚！桃園市區鐵皮倉庫起火燃燒 烈焰如蛇吐信嚇壞民眾

漢來美食營收／12月5.74億元寫同期新高 去年全年創歷史新高

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
漢來美食旗下自助餐品牌「漢來海港」。圖/漢來美食提供
漢來美食旗下自助餐品牌「漢來海港」。圖/漢來美食提供

漢來美食（1268）9日公告12月營收，單月營收為5.74億元，月增17.62%、年增14.53%，單月營收創同期新高，且為全年次高；累計全年營收為59.3億元，年增20.56%，創歷史新高。

年底向來為民眾總結年度成果及開展新年度的歡慶期，從旅遊消費、耶誕跨年，活動一路要熱絡到農曆年節，餐飲市況看好。

12月業績飆升主要原因來自宴會廳年底的宴席聚餐。漢來美食旗下的3個宴會廳，今年企業尾牙訂席量大幅提升，儘管因應人力與食材上漲，宴席價格有些略調整，平均漲幅達10-25%，但絲毫不影響宴會廳包廂的搶手程度。

包含南港漢來大飯店宴會廳與高雄漢來飯店、巨蛋會館兩地宴會廳，12月帶進高達1.6億元營收，其中高雄的兩個宴會廳更是刷新歷史紀錄。

此外，旗下自助餐系也表現亮眼，除了尾牙搶手，還有耶誕、跨年的年節慶祝需求。跨過2024年之後，緊接著到來的就是農曆過年，消費者聚餐需求來到最高峰。被網路評為全台最難訂位的「島語自助餐廳」以及全台7家「漢來海港自助餐廳」，1月底的除夕午、晚餐，每一餐期都各有兩輪用餐時段，從南到北訂位已經全滿，搶手程度不愧為集團品牌一哥。

目前北、高兩地3館宴會廳的除夕圍爐宴共350桌早已經訂滿，另外還有除夕年菜外帶，南北宴會廳共將銷售1,200套，較去年成長20%。而在冷凍宅配年菜（套餐組合、單品菜色）已經預購近10,000件，而在銷售數量上，單品菜色的購買量又比套餐數高出近2.5倍，顯示消費者現在除了小家庭人口數少，不喜購買量多套餐，同時趨向精明挑選。

綜觀市場情況，今年許多餐飲集團紛紛加入冷凍宅配年菜行列，市場競爭力更為激烈，漢來美食宅配能在競爭的市場中達成銷售目標；甚至超出預估獲利，並獲得消費者的肯定與喜愛，是品牌力與產品力這兩個核心價值充分展現的實證。

消費 漢來美食 營收

延伸閱讀

北捷「3數據」 精準命中跨年近313萬人運量

菜鳥提早去尾牙幫忙！公司只准請「事假」 網傻眼：是有多摳

華山年菜率先捐15萬 苗栗縣長鍾東錦：讓社會暖流溫暖獨老的心

尾牙想中大獎？命理師曝12星座開運法…金牛座要喝綠色果汁

相關新聞

餐飲股營收紅不讓 漢來美食、揚秦去年營收續創歷史新高

漢來美食（1268）9日公告12月營收5.74億元，月增17.62%、年增14.53%，創同期新高，累計全年營收為59....

朋億去年12月、第4季及全年營收 齊創歷史新高

半導體暨面板製程供應系統大廠朋億*（6613）今日公布2024年12月合併營收11.94億元，月增27.01％、年增27...

興櫃添新兵！毫米波大廠稜研1月15日掛牌 每股60元

毫米波大廠稜研（7812）將於1月15日，以每股60元的價格正式登錄興櫃。公司專注於軟硬體技術整合，提供測試儀器設備、相...

采威2024年營收6.5億元 年增30.55%

雲端資訊服務公司采威(6868)受惠台灣市場資安需求暢旺，加上雲端訂閱服務成長，公告2024年12月營收為5183萬元，...

利基型市場布局成效展 汎瑋12月營收重返億元大關 達1.15億元

電子機能材料大廠汎瑋材料(6967)公布2024年12月合併營收為1.15億元，月增16.8％，年增2.47％；累計20...

世界營收／去年全年440億元 恢復年成長、年增逾15%

世界先進（5347）9日公布內部自行結算之2024年12月份合併營收約為新台幣43.03億元，較2023年同月新台幣35...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。