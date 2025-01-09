漢來美食營收／12月5.74億元寫同期新高 去年全年創歷史新高

漢來美食（1268）9日公告12月營收，單月營收為5.74億元，月增17.62%、年增14.53%，單月營收創同期新高，且為全年次高；累計全年營收為59.3億元，年增20.56%，創歷史新高。

年底向來為民眾總結年度成果及開展新年度的歡慶期，從旅遊消費、耶誕跨年，活動一路要熱絡到農曆年節，餐飲市況看好。

12月業績飆升主要原因來自宴會廳年底的宴席聚餐。漢來美食旗下的3個宴會廳，今年企業尾牙訂席量大幅提升，儘管因應人力與食材上漲，宴席價格有些略調整，平均漲幅達10-25%，但絲毫不影響宴會廳包廂的搶手程度。

包含南港漢來大飯店宴會廳與高雄漢來飯店、巨蛋會館兩地宴會廳，12月帶進高達1.6億元營收，其中高雄的兩個宴會廳更是刷新歷史紀錄。

此外，旗下自助餐系也表現亮眼，除了尾牙搶手，還有耶誕、跨年的年節慶祝需求。跨過2024年之後，緊接著到來的就是農曆過年，消費者聚餐需求來到最高峰。被網路評為全台最難訂位的「島語自助餐廳」以及全台7家「漢來海港自助餐廳」，1月底的除夕午、晚餐，每一餐期都各有兩輪用餐時段，從南到北訂位已經全滿，搶手程度不愧為集團品牌一哥。

目前北、高兩地3館宴會廳的除夕圍爐宴共350桌早已經訂滿，另外還有除夕年菜外帶，南北宴會廳共將銷售1,200套，較去年成長20%。而在冷凍宅配年菜（套餐組合、單品菜色）已經預購近10,000件，而在銷售數量上，單品菜色的購買量又比套餐數高出近2.5倍，顯示消費者現在除了小家庭人口數少，不喜購買量多套餐，同時趨向精明挑選。

綜觀市場情況，今年許多餐飲集團紛紛加入冷凍宅配年菜行列，市場競爭力更為激烈，漢來美食宅配能在競爭的市場中達成銷售目標；甚至超出預估獲利，並獲得消費者的肯定與喜愛，是品牌力與產品力這兩個核心價值充分展現的實證。