矽光子發威！大摩：聯亞發光 目標價大幅提升至370元
摩根士丹利（大摩）於最新報告中指出，聯亞（3081）的矽光子800G/1.6T收發器在2025年至2026年的出貨潛力高於預期，因此看好其後續發展，將評等從「減持」升至「中立」，並目標價從200元提升至370元。
根據研調機構Yole預測，矽光子模組市場的年複合成長率將從2023年的9,500萬美元成長至2029年的8.63億美元，成長率達45%。
大摩指出，根據調查顯示，聯亞的矽光子出貨量將與其1.6T產品一起於2025年擴展至其他大型美國ISP客戶，預估此部分營收在今年將大幅年增三倍，並在2026年進一步年增50%，分別佔總營收的66%和72%，相較於去年的44%有顯著的提升。
大摩表示，與預測相比，聯亞的客戶擴張加上利潤改善速度高於預期。然而，AI情緒降溫是主要的下行風險：如果AI情緒降溫早於預期，可能會削弱聯亞的AI相關業務發展。
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