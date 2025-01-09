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生技股添新血 海昌生技登錄興櫃、順利拉開蜜月行情

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

興櫃生技股添新血，海昌生技（7814）9日正式登錄興櫃，主辦及協辦券商認購價格分別為33元及30元，早盤以以39元開出後一度衝達51.4元，較輔導券商認購價上漲18.4元， 漲幅55.75%，盤中漲幅也超過40%，順利拉開蜜月行情序幕。

海昌生技2006年12月14日設立，主要營業項目為各式膠原蛋白植入物醫療器材之研發、生產及銷售；公司位於台中工業區，目前股本為4億元，產品以動物性來源為生產的主要原料，自原料中以其技術提取出膠原蛋白，再進行純化等加工程序後產出各式膠原蛋白產品。

另外，海昌生技近年以膠原蛋白技術為基礎，積極投入各項先進生物醫療器材之研發，如可降解導尿管、生物墨水等，並已取得相關專利；海昌生技積極布局未來醫療產業發展趨勢，研發各式生物性醫療器材及取得國內外專利權，朝亞洲最具規模生物醫材供應商邁進。

海昌生技2023年營收0.71億元，稅後純益0.16億元，每股純益0.45元；自結2024年1月至11月營收0.82億元，稅後純益0.02億元，每股純益0.05元。

根據櫃買中心資料，海昌生技的輔導主辦券商為永豐金證券，協辦券商有台新證券及統一證券（2855），其中， 統一證的認購價格為30元， 永豐金證券及台新證則是33元；海晶生技9日正式登興櫃，盤中一度衝高至51.4元，以輔導券商認購價計算， 漲幅達55.75%，順利拉開蜜月行情。

生技股 認購

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