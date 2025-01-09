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元太12月營收月增近一成 法人為今年營運前景按讚

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

元太（8069）去年12月營收月增9.5%，分析師指出，主要係較多ESL標案於季底入帳所致，而去年第4季營收季增5.2%，動能主要包括最大客戶去年10月發表首款彩色eReader，以及美國零售業者對新ESL的態度近期轉為積極。

展望2025年，法人機構認為，元太的營收動能主要有三，包括彩色eReader市場需求除來自首次採購外，目前已流通在外黑白eReader數量超過2億台，黑白換彩色的升級需求潛在商機亦龐大；ESL模組廠3色ESL庫存陸續去化完畢，4色ESL需求持續增溫，且零售業者對更新ESL持續積極；戶外電子看板商機在零售市場逐漸發酵。

雖元太第1季營收表現將受eReader淡季影響，不過，受惠於彩色eReader新機效應、ESL 3色轉4色商機，預估2025年營收仍具成長動能，展望維持正向。

元太 營收

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