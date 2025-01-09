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凱碩營收／12月1.2億元、月增320.6% 新訂單開始出貨

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

網通廠凱碩（8059）近期公布12月營收12月營收1.2億元，月增320.6%，年增181.7%，累計2024年營收4.11億元，累計年減26.1%，凱碩表示，有線電視新客戶的DOCSIS 3.1纜線數據機（Cable Modem）新訂單開始出貨，推升營收表現。

凱碩9日早盤股價下跌約0.5元，股價來到32.1元。

凱碩表示，去年接獲中南美洲有線電視客戶標案訂單，但因為當地幣值急貶，客戶將出貨交期遞延，營收不如預期，但同時也接獲另一中南美有線電視新客戶標案訂單，並於12月開始出貨，推升營運表現。

日前凱碩法說會上表示，近年凱碩深耕有線電視纜線數據機，同時拓展無線網路、光纖ONT及5G FWA，並積極拓展客戶。

凱碩表示，自疫情以來，晶片缺貨、運輸問題，加上後期客戶庫存水位太高的問題，影響營運表現，原本預期去年下半年客戶庫存水位降低並未發生，因此營運表現較淡。

凱碩指出，2024年第4季開始，客戶下急單拉貨需求服務，目前觀察市場需求可望維持到2025年上半年・

此外，市場也關注凱碩日前董事會通過將韓國公司SPI公司CB全數轉換為股權，轉換後，凱碩對SPI持股約99.7859%，但仍待取得當地主管機關核准投資後，方得行使轉換權利，行使轉換權之基準日訂定為「取得當地主管機關核准函日」。

根據凱碩資料，SPI去年營收4.51億美元（折台幣約148.4億元），獲利1,990萬美元（折台幣6.25億元）且同樣屬於生產家用寬頻產品，雙方合作在研發產品方面有綜效，加上雙方客戶不重疊，未來希望產生產品、業務上的綜效。如果順利完成轉換，凱碩未來可望認列SPI營收及獲利。

有線電視 營收

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