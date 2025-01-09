逸達營收／去年4.2億、年增115% 今年拚歐、美、中新藥藥證

逸達（6576）9日公告2024年12月合併營收約1,509萬元，月增56%，年減47.52%；累計2024年全年合併營收約4.19億元，年增114.67%，年營收首度突破4億元大關的歷史新高。

逸達12月合併營收來源，包括CAMCEVI六個月劑型美國終端市場12月之銷售分潤983萬元、首批德國上市之商業供貨259萬元、以及依CAMCEVI三個月劑型美國藥證申請委外顧問進度所認列之勞務收入267萬元；逸達依美國經銷商指示不定期出貨，12月並無供貨予美國經銷商之銷貨收入。

CAMCEVI六個月劑型12月美國終端市場銷售量1,990支，較上月的2,168支減少8%，主要受年末耶誕長假影響，終端醫療院所進貨減少所致，惟仍較去年同期成長54%；第4季終端銷售量6,269支，持續創單季銷售歷史新高。展望未來，CAMCEVI六個月劑型美國市占率增長趨勢不變；CAMCEVI相關營收可望於今年下半年取得三個月劑型美國藥證里程金的助攻下，從現有基礎上再大幅成長。

展望未來，逸達表示，去年10月底向美國FDA遞交CAMCEVI三個月劑型的新劑型新藥美國藥證，已於2024年12月順利進入實質審查，預計在2025下半年取得美國藥證；美國以外的市場，逸達預計於今年第1季向歐盟EMA提出CAMCEVI三個月劑型藥證申請。

有關CAMCEVI六個月劑型的國際市場拓展，授權夥伴Accord Healthcare今年將陸續在德國、加拿大等國，銷售CAMCEVI六個月劑型；長春金賽藥業將依pre-NDA會議之結論，向中國NMPA遞交CAMCEVI六個月劑型藥證申請。隨著在各國相關重點法規里程碑之陸續達成，將為逸達帶來另一波里程金高峰。

此外，CAMCEVI六個月劑型用於兒童中樞性性早熟以及停經前乳癌之三期臨床試驗亦持續積極進行中，臨床收案順利。CAMCEVI於新劑型、新市場以及新適應症的持續推進，逸達中長期營收可望層層向上堆疊加乘，未來成長潛力可期。