去年12月營收／明安年增24% 十個月高點
高爾夫球具代工大廠明安（8938）昨（8）日公布去年12月營收16.24億元，創2024年2月以來新高，年增24.5%。
展望今年，該公司指出，主力消費市場美國經濟復甦力道不錯，加上打球人口結構性改變，將可朝正向發展。
明安表示，美國的高爾夫市場在前年歷經了庫存調整後，去年下單淡季從第2季至第3季均較前年明顯復甦，市場庫存狀況尚稱健康。
各大品牌在去年前三季都有所斬獲之下，目前正進入鋪貨旺季，挹注營收表現。
以上月來看，單月為營收16.24億元，月增2.7%、年增24.5%；累計2024年全年營收約141.93億元，年減0.8%。
該公司並指出，觀察美國打球人口的變化，在疫情前的十年於人口老化的影響，每年平均約有1至2%的衰退幅度。
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