新型態減重藥躍藥界瑞士刀 一藥多用潛力看升

近期新型減重藥被發現對於多項疾病都有改善效果，讓新藥再度成為醫療生化投資熱點，GLP-1藥物一開始從治療糖尿病，進而發現具減肥效果，最新的臨床實驗甚至顯示，該藥物對心血管疾病、腎臟疾病、睡眠呼吸中止症、脂肪肝，甚至阿茲海默症可能都具有療效，如同瑞士刀一樣具有多重作用。

PGIM保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔表示，減重藥物受到重視，主要是因為肥胖與許多慢性疾病息息相關，包括心血管疾病、睡眠呼吸中止症等，帶動減重之相關市場龐大，根據Morgan Stanley估計，到了2035年禮來、諾和諾德藥廠兩大龍頭的減肥藥市場市占率將高達84%，主要由於兩家藥廠研發進度遠遠超過其他藥廠，且GLP-1藥物的生產及銷售通路進入障礙也高，潛在競爭者短時間內難以快速搶佔市場。

江宜虔分析，如今GLP-1被發現可改善多項疾病，不僅僅限於減重，甚至美國聯邦醫療保險和補助服務中心在看好藥品同時可達到降低心血管疾病效果的情況下，願意提供藥品給付補貼，帶動市場對於GLP-1藥物的市場規模預期看升。

除了禮來藥廠和諾和諾德，江宜虔說明，美國安進（Amgen）所研發新型減肥藥第二期臨床實驗數據將公布最終結果，若臨床數據優於預期，該新藥或許能有更具持續性的機會，因為此新藥每月僅須用藥一次，相較目前市面的GLP-1藥物在使用頻率上更具競爭優勢。

江宜虔認為，醫療產業除了新型態新藥發展日趨蓬勃，加上醫療業本來就具備剛性需求，以美國為例，1960年代醫療預算支出占GDP的5%，如今占比已大幅提升至18%，每人每年的醫療支出達11,700美元且穩定成長中，都成為藥廠的有力支撐。

除了藥廠，看好四大醫療次產業各擁投資契機，江宜虔建議，製藥產業可著重於具有市場領導地位的大型龍頭藥廠，擁有高度創新動能的生技公司，不妨以創新研發及擁有併購題材為布局核心，至於近年受惠於機器人手術的醫療器材產業，可聚焦大型龍頭廠商，尤其是新世代產品的公司，醫療服務則著重於較具防禦特性的大型私人保險公司。

野村全球生技醫療基金經理人呂丹嵐表示，去年美國大選後，醫療保健行業較不受資金青睞，政策新聞的波動影響產業股價表現。市場對未來政策走向較有共識的部分仍集中在醫療保險及服務領域的變化。至於藥價政策，共和黨的態度更多透過市場自由競爭來降低藥價（如開放更多學名藥和生物相似藥），而非通過政府強制藥價降低幅度來達成醫療成本的下降，因此2023年列入IRA法案的藥價改革政策可能有鬆綁的空間。由於今年仍有重磅藥、新技術新藥解盲數據將陸續公布，包括糖尿病、阿茲海默症與癌症等，產業長期成長潛力可期。