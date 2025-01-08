達明2025年業績 喊增二成

廣達集團旗下達明機器人（4585）近期再被輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳點名入列機器人供應鏈，展望後市，達明執行長陳尚昊昨（8）日說，受中國大陸廠商價格戰競爭，協作機器人產業目前狀況不好，但達明靠著AI、視覺應用等技術，在美洲、東南亞及大陸市場都會有不錯的機會；整體來看，今年業績目標至少有二成以上的增長。

依研調機構預估，2022年協作型機器人產值為7.6億美元，每年的年複合成長率（CAGR）約有二、三成空間，增長幅度大於傳統工業型機器人。

陳尚昊坦言，其實協作機器人整體產業目前狀況不太好，現階段科技業看來只有AI伺服器領域表現一枝獨秀，但不可能一直不好，達明對今年營運成長目標還是要高於協作機器人產業均值，至少逾二成的增長。

目前陸廠積極出海，挾著低價優勢搶占國際市場，協作機器人產業也遭殃，讓全球協作機器人龍頭UR展望保守，尤其在大陸市場面臨陸商強力競爭。

陳尚昊分析，對達明影響還好，但在大陸市場一定會碰到陸廠價格競爭，因此公司在當地做法不可能只拚手臂價格，達明的策略是加上很多AI技術，像視覺應用等與陸廠競爭。

從區域市場展望看，陳尚昊指出，達明在美洲市場布局二年，由於基期低，今年在美洲的表現應該要交出好成績，雖然墨西哥可能面臨美國加徵關稅的不確定性因素，但達明近年開始加大力度布局該市場，隨著全球科技業持續擴大墨國製造，有點類似當初電子業移到泰國、越南，因此看好今年墨西哥市場業務發展。

陳尚昊表示，對達明而言，美洲市場基期低，因此今年增長幅度會較大，但從絕對金額來看，今年主要貢獻仍在亞太區，看好東南亞跟大陸市場發展。

此外，達明目前機械手臂年產3,000台，針對後續擴產，陳尚昊表示，公司已經做了很多自動化投資，用機械手臂組裝手臂，產能其實高於訂單需求，因此現階段產能沒有問題。