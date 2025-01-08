世界看半導體 有望溫和成長

晶圓代工廠世界先進（5347）董事長方略昨（8）日表示，雖然今年半導體產業景氣可望溫和成長，惟大環境充滿許多不確定性，包括美國總統當選人川普上任後增加關稅等政策，造成的影響有待觀察。

世界先進昨舉辦歲末愛心餐會，方略受訪時說，今年全球經濟成長與去年相當，增幅約3.2%至3.3%，預期今年半導體產業景氣將溫和成長。

不過，方略坦言，大環境充滿不確定性，川普上任後的政策對於經濟的影響無法完全掌握，包括關稅、301條款以及美中競爭等。

針對中國大陸廠商在成熟製程市場殺價競爭，方略說，價格壓力已延續一段時間，將積極強化技術、進行差異化及管控成本因應。在價格方面，將與客戶合作，應對市場競爭。

方略說，中國大陸業者不理性競爭，以及地緣政治考量，整合元件製造（IDM）廠疑慮升高，為世界先進創造機會；但川普上任後，情況會如何演變仍待進一步觀察。