去年12月營收／大宇資 績增37%

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

遊戲研發商大宇資（6111）昨（8）日公告去年12月營收5.34億元，創新高，月增37.8%，年增21.4%，董事長凃俊光預告，已取得一款重量級代理手機遊戲，今年遊戲本業營收將年增二倍，「會是成果豐碩的一年」。

大宇資2024年營收51.06億元，改寫新猷，年增57.8%，其中，遊戲業務約占整體營收一成，餐飲業務也占一成，轉投資合正營收則占超過一半，其餘則是安瑞、紅陽等子公司貢獻。

凃俊光表示，大宇資去年遊戲業務營收約5億元，今年估計會暴增到15億元，主因已取得一款重量級代理手機遊戲，預計4月上市，另有二款自研手機遊戲準備陸續於年中、年末上市，加上既有的單機遊戲產品線，今年遊戲本業營收有望爆發。

大宇資歷經去年上半年組織重整與戰略調整後，加上遊戲IP處分利益挹注，下半年營運不僅漸入佳境，業績表現也遠優於上半年，更重要的是，明年因費用大幅降低，估計獲利有望更好。

至於其他轉投資，大宇資去年透過集團母公司、子公司等方式，成功併購日本餐飲集團，持股100%，並將日本當地11個品牌納入麾下，餐廳內容涵蓋火鍋、串燒、居酒屋、燒肉、漢堡排、關東煮等。

大宇資 手機遊戲 營收

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