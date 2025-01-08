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系微營收／去年第4季、全年營收 雙創新高紀錄

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

系微（6231）8日公告去年12月營收，第4季業績達4.28億元、年增15.37%，創單季新高，累計系微2024全年營收達16.15億元、年增20.27%，亦創下全年營收新高紀錄。展望今年，系微持續正向樂觀成長。

系微表示，近年來在PC及伺服器的市場上持續同步成長，品牌形象與領先技術皆受到相當的肯定，也成為2024年能創下業績新高的主要原因。

系微總經理莊鈴文指出，系微在AI PC的風潮下，除了原本在x86市場就擁有的超過五成的市佔率之外，更憑藉著在ARM 平台上的領先技術進一步擴大了OEM的市場。

此外，在OpenBMC開源市場逐漸被市場重視並逐漸導入新的開發案中，也因為系微早期的投入與技術的領先造就系微在這相關領域的業績有所成長。

莊鈴文表示，展望2025年，系微將秉持對領先技術開發與優良品質的堅持為客戶服務，持續正向樂觀的成長，期待再創佳績。

營收 系微

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