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明安營收／12月16.24億元 年增24.5%、為近11個月新高

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

高爾夫球具代工大廠明安（8938）8日公布去年12月營收16.24億元，創2024年2月以來新高，年增24.5%。展望今年，該公司指出，主力消費市場美國經濟復甦力道不錯，加上打球人口結構性改變，將可朝正向發展。

明安表示，美國高爾夫市場在前年歷經庫存調整後，去年下單淡季從第2季至第3季均較前年明顯復甦，市場庫存狀況尚稱健康。各大品牌在去年前三季都有所斬獲下，目前正進入鋪貨旺季，挹注營收表現。

以上月來看，單月為營收16.24億元，月增2.7%、年增24.5%；累計2024年全年營收約141.93億元，年減0.8%。

該公司並指出，觀察美國打球人口的變化，在疫情前的十年於人口老化的影響，每年平均約有1至2%的衰退幅度；但疫情後，年輕族群人口增加，改變市場結構，以去年前十月來看，下場回合數相較去年同期有2.6%的成長，高爾夫相關消費仍有一定力道，加上美國經濟持穩復甦，將可朝正向發展。

營收 美國經濟

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