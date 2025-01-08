大宇資營收／去年12月創新高 今年遊戲本業營收力拚年增三倍

遊戲研發商大宇資（6111）8日公告去年12月營收5.34億元，月增37.8%、年增21.4%，單月營收創歷史新高，業績表現不俗。大宇資指出，上月創高主因來自認列子公司業績，今年預料遊戲本業營收將年增三倍，展望樂觀。

大宇資累計去年度營收51.06億元，年增57.8%，同創歷史新高。其中，遊戲業務約占整體營收一成，餐飲業務也占一成，轉投資合正（5381）的營收則占大宇資營收超過一半，其餘則是安瑞（3664）、紅陽等子公司貢獻。

大宇資表示，公司去年遊戲業務的營收約5億元，今年估計會暴增到15億元，主要原因在於目前已取得一款重量級代理手機遊戲，預計將在4月上市，且另有二款自研手機遊戲準備陸續於年中、年末上市，加上既有的單機遊戲產品線，今年遊戲本業營收有望爆發。

至於其他轉投資方面，大宇資去年透過集團母公司、子公司等方式，成功併購日本餐飲集團，持股100%，並將日本當地十一個品牌納入麾下，餐廳內容涵蓋火鍋、串燒、居酒屋、燒肉、漢堡排、關東煮等。

其中，最知名的餐廳則包括築前屋居酒屋，目前築前屋在台灣信義區也設旗艦店，在日本直營店則有超過40家，大宇資預估今年在日本的展店規模將倍增，餐飲營收貢獻也將從去年的5億元，倍增到10億元。

展望今年營運，大宇資認為，今年在遊戲本業衝刺以及餐飲、電子業轉投資等多方挹注下，公司營運表現將會比去年更好，預料將會是成果豐碩的一年，後續展望持樂觀態度。