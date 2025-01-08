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昇達科營收／去年全年23.35億再創新高 低軌衛星業績衝、股價破400元

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

昇達科技（3491）公布12月營收2.31億元，月增19.6%，年增56%，再創歷史新高，2024年全年來自低軌衛星產品營收已突破10億元，營收占比高達43%，較2023年度增幅高達316%。

受惠營運表現亮眼，昇達科8日股價走揚，上漲14元，股價突破400元大關，收408.5元，自1月2日以來股價從320元起漲，漲幅達27.7%。

昇達科指出，12月營收突破過往因國外聖誕假期導致12月需求較淡的傳統限制，要受益於低軌衛星相關產品的顯著營收貢獻，展現低軌衛星產業的強勁成長動能，全年成果也印證昇達科在低軌衛星產業中已掌握到相當好的營運利基。

昇達科累計2024年第4季營收6.14億元，季減4%，年增50.5%，累計2024年營收23.35億元，年增47.3%，創歷史新高。

根據市場預測，低軌衛星產業未來數年將持續呈現爆發性增長，預期在近幾年內全球衛星部署數量有望達到數萬顆，將在各領域帶起多元的應用。

昇達科表示，作為低軌衛星供應鏈的重要合作夥伴，早已提前布局，積極擴充產能以滿足市場需求，於去年12月完成國內汐止廠及海外越南廠的廠區擴增計畫，兩地廠區均已順利投產，並專注於低軌衛星相關產品的生產製造。

展望未來，昇達科認為，低軌衛星產業從衛星製造到發射服務以及地面站建設等均有多元需求，而應用面涵蓋通訊、物聯網、智慧農業等多項領域，預期在2025年將呈現更多成長機遇。

昇達科強調，以完善的產能布局與穩健的策略推動，將緊跟市場脈動，持續在營運上取得優異表現，公司表示，對未來發展充滿信心，期望在新年度持續攀登新高峰。

低軌衛星 昇達科

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