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健喬營收／12月5.21億元、年增20.13% 2024全年增8.65%

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

健喬（4114）8日公布2024年12月營收5.21億元，較2023年同期4.34億元成長加20.13% ; 12月份營收持續也較11月成長4.62% ; 累計2024年全年營收55.61億元，較2023年同期51.19億元成長8.65 %。

健喬信元指出，依據疾管署報導，台灣近期類流感門、急診就診人數快速呈上升趨勢，已進入大流行期。鄰近日本因大量國外觀光客往來匯集，病例數升幅亦劇烈，推估疫情將持續攀升。中國大陸北方、韓國及北美洲國家感染數同樣嚴峻，而中國大陸南方、香港等地亦出現緩升趨勢。另外，新冠病毒陽性率上升，日本病例數同樣持續上升，歐洲、非洲、美洲及西太平洋區同樣呈現上升或略升趨勢。

以上流行病毒的大傳播增加了呼吸道相關治療用藥需求，健喬信元的「愛克痰」系列及「布地奈德鼻噴」等產品不僅是國內呼吸道症狀醫師常用處方藥，海外銷售亦穩健增加。健喬的銷售團隊共心齊力推廣產品，12月單月呼吸道銷售同比前期成長20%。

健喬信元並表示，因冬季日夜溫差大也使得心血管疾病發病率提高，12月單月心血管作用藥銷售同比前期大增30%。另外，呼吸道、心血管及泌尿道治療領域作用藥為健喬三大成長引擎，產品銷售合計佔單月營收60%以上；在癌症治療領域作用藥銷售的成長速度，同樣表現亮眼。

健喬集團持續深化專業領域，掌握關鍵趨勢開發利基產品，在台灣處方用藥及保健品市場年年穩步擴展。

營收

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