健喬營收／12月5.21億元年增20%、月增4.6%

健喬（4114）公布2024年12月營收5.21億元，較2023年同期4.34億元增加20.13% ; 12月份營收持續超越11月，增加4.62% ; 累計2024年全年營收55.61億元，較2023年同期51.19億元成長8.65 %。

依據疾管署報導，台灣近期類流感門、急診就診人數快速呈上升趨勢，已進入大流行期。鄰近日本因大量國外觀光客往來匯集，病例數升幅亦劇烈，推估疫情將持續攀升。中國北方、韓國及北美洲國家感染數同樣嚴峻，而中國南方、香港等地亦出現緩升趨勢。另外，新冠病毒陽性率上升，日本病例數同樣持續上升，歐洲、非洲、美洲及西太平洋區同樣呈現上升或略升趨勢。

以上流行病毒的大傳播增加了呼吸道相關治療用藥需求，愛克痰系列及布地奈德鼻噴等產品不僅是國內呼吸道症狀醫師常用處方藥，海外銷售亦穩健增加。健喬的銷售團隊共心齊力推廣產品，12月單月呼吸道銷售同比前期成長20%。冬季日夜溫差大亦使得心血管疾病發病率提高，12月單月心血管作用藥銷售同比前期大增30%。

呼吸道、心血管及泌尿道治療領域作用藥為健喬三大成長引擎，產品銷售合計佔單月營收60%以上，另外在癌症治療領域作用藥銷售的成長速度，同樣表現亮眼。健喬集團持續深化專業領域，掌握關鍵趨勢開發利基產品，在台灣處方用藥及保健品市場年年穩步擴展。