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鉅橡營收／2024年全年12.6億元 年增率11.6％

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

鉅橡（8074）今日公告2024年12月合併營收新台幣1.09億元，月增10.9％、年增12.9％雙成長，累計第4季合併營收3.15億元、全年合併營收12.6億元，年增率分別為4.4％與11.6％。

鉅橡提到，酚醛類主力產品，受惠中國大陸提前因應2025年元月農曆春節前的備貨需求，使公司於去年12月中下旬至今年1月上旬，出貨動能強勁，而台灣市場則因就近生產基地，公司配合客戶存貨週轉以急單方式供貨，加上美耐板產品受惠台灣年底前居家裝修需求帶動，於PCB高階材料與美耐板產品雙成長下，繳出12月合併營收年月雙增表現。

鉅橡提到，2024全年合併營收表現，於第1季淡季後，第2季起至第4季之單季合併營收均高於3億元水平，且第4季合併營收達3.15億元，年增率4.4％，整體而言，因受惠兩大核心業務全年營收皆為雙位數成長，致全年合併營收12.6億元，年增率11.6％。

展望今年，鉅橡提到，雖歷年第1季因逢節慶假期與產業庫存調節致營收動能趨緩，惟今年加大推進AI應用落地，於AI伺服器與高速傳輸需求暢旺下，鉅橡憑藉PCB高階材料的產品競爭優勢與高市占率，目前觀察第1季PCB鑽孔製程用的下墊板（載板）訂單需求能見度明朗，而美耐板產品，除居家裝修市場，亦耕耘商用裝修空間，將持續擴增台灣裝修市場版圖，逐步優化產品組合，以期營運持續走升。

營收 鉅橡

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