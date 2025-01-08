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閎康營收／2024全年達51.1億元創新高 北海道實驗室啟用

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
閎康董事長謝詠芬。公司提供
閎康董事長謝詠芬。公司提供

半導體檢測大廠閎康（3587）8日公布去年12月營收為新台幣4.53億元，月增5.98%，年增2.39%；2024全年營收達新台幣51.1億元，年增6.27%，創下歷史新高。受惠日本政府推出的「半導體數位發展戰略」，推升日本半導體產業動能近年來有顯著的成長，也同步帶動檢測需求大增；閎康是目前同業中唯一有能力至日本設點的台廠，透過提供專業且全方位的高品質檢測服務，近幾年甜嚐營運佳績。

閎康提到，自2019年在名古屋設立首座實驗室以來，日本業務表現持續優於公司平均水準。隨著日本政府相繼宣布大規模投資計劃支持半導體產業，先進製程領域尤其受惠，其中包括日本政府在北海道投資的晶圓廠，預計達成在2027年量產2奈米製程的目標，近期傳出在本年度補充預算案中，對這個廠追加補助8000億日元，此舉將進一步帶動先進製程檢測服務之需求。閎康將於2025年第一季啟用的北海道實驗室，即屬於唯一簽約合作的檢測公司，因客戶需求強勁及地理優勢，將有效提升2025年MA業務毛利率。

日本車用電子市場於2024年底出現觸底反彈跡象，隨全球汽車電動化和智能化趨勢推動，車用半導體需求穩定增長。車用半導體大廠亦認為其2025年營收將開始回溫，閎康提到，日本在車用半導體需求回暖的驅動下，稼動率顯著提升，閎康透過技術優勢及快速因應市場需求的能力，已成為日本汽車和半導體企業的重要合作夥伴。

隨著日本政府近年來積極推動半導體產業振興政策，先進製程技術進入試產，車用半導體需求回溫，使得日本市場對MA和FA服務的需求持續攀升。閎康抓住這一市場契機，積極拓展業務版圖，2024年日本業績實現了高達50%的成長，並預期2025年將延續這一增長態勢。展望未來，閎康將繼續深耕日本與台灣市場，結合創新技術和穩健的市場策略，實現長期穩健增長。

半導體 日本 閎康

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