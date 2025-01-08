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築間營收／去年全年57.84億元創歷史新高 展店、新品牌挹注

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

台灣連鎖火鍋第一品牌築間餐飲集團（7723）8日公告2024年12月合併營收5.12億元，較上月成長15.90％；2024年全年合併營收57.84億元，創下歷史新高紀錄。今年春節長達9天，集團看好年節期間聚餐人潮需求，有望推升營收成長。

築間12月營收表現受惠冬季火鍋旺季、聖誕、元旦跨年等節慶餐飲商機，民眾聚餐需求旺，推動營收表現月增15.90％。其中，看好跨年活動後深夜時段的消費需求及商機，集團旗下全品牌於12月31日跨年當日，延長營業時間至凌晨4點，創下跨年當日集團來客數超過4.2萬人次紀錄。

築間表示，雖然2023年台灣餐飲業因迎來爆發性成長，拉高全年餐飲業總營業額的營收基期；然築間近2年持續調整集團市場版圖，推出涵蓋中式料理「築間酸菜魚」；韓國料理「紫木槿韓國烤肉」、「朴庶銅盤烤肉」、「朴庶韓國烤肉」、「紫木槿韓餐酒館」；日式高級燒肉「繪馬別邸」；日式酒場文化「築間燒肉本命」及主打川渝風味的「築間麻辣火鍋」…等多元類別的新品牌，一舉推升集團旗下餐飲品牌擴增至13個，全台門店總數接近200家。憑藉現有品牌的發展與策略調整，加上展店布局策略雙管併行，集團市場版圖進一步擴大，使2024年全年合併營收得以創下歷史新高紀錄。

展望未來，築間將積極優化營收結構，進行高價位品牌的調整，並鎖定主力消費客群，集中在中價位品牌的市場拓展。隨著「築間幸福鍋物」、「燒肉Smile」、「繪馬別邸」、「築間酸菜魚」、「築間燒肉本命」、「朴庶韓國烤肉」等中高價位品牌的市場版圖提升，來客數與翻桌率的成長，將穩步提升集團營收。

築間亦將持續優化品牌結構，調整菜單內容，以提升單店業績；並專注拓展品牌聚落規模，發揮「聚集經濟」的效益。集團亦將進一步強化資源集中管理策略，降低營運成本，提升集團獲利能力，維持集團營運的成長動能。

營收 餐飲業

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