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和迅營收／12月3,206萬元月增18.89％ 年減18.13％、全年增121.3％

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

興櫃再生醫療公司和迅（6986）8日公布2024年12月營收為3,206萬元，月增18.89％，年減18.13％；累計2024年全年營收2.89億元，年增121.3％。

和迅表示，受惠於CMO（委託生產服務）及CDMO（委託開發暨製造服務）訂單需求貢獻，尤其是來自外泌體的原料開發與生產訂單，12月外泌體業績表現更是拉高占到整體CMO/CDMO的比重達34.65％，加上客戶臨床試驗進度持續推進，雙雙貢獻和迅12月營收保持月增率、年增率正成長的表現，也是挹注和迅2024年全年營收繳出興櫃以來同期新高的關鍵所在。

和迅近年來積極開拓再生醫療產業市場範圍，憑藉高度自動化生產廠、及發展符合客戶需求的專業檢測實驗室、高品質及高產能及高開發之技術力等，一方面確保客戶委託的專案均能順利推進臨床進度，另一方面也與客戶攜手外泌體原料，開發更多不同應用的醫材產品，不僅未來進入量產階段可穩定貢獻和迅CMO/CDMO穩健業績放大，亦有助與客戶一同開拓海外市場版圖，目前已鎖定北美、東南亞等地潛在合作夥伴深入洽談，期待相關布局開花結果，將為公司2025年營運注入更為強勁成長的新一波動能。

展望2025年，和迅看好外泌體的應用範圍不斷擴大，其主要係細胞特性有助加速傷口癒合，並增加組織的再生能力，除醫療用途以外，在商業上也有著極大價值，隨著外泌體市場需求快速成長下，將為和迅帶來良好的財務、業務成長的發展空間。和迅堅持自興櫃以來許諾的雙軌營運策略，以研發創造業務收入，並以業務收入支持研發，除了積極拓展全球業務版圖布局外，也同步提升公司內部營運效率、生產效益等，以期雙核驅動的模式，為公司營運推向新的高峰。

營收

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