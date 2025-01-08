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輝達執行長黃仁勳CES演說背板點將 廣運再叩關百元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

2025美國消費性電子展（CES）開幕，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳發表主題演講，在提到AI Agent（AI代理）、Blackwell機櫃及機器人等三大應用產品時，分別秀出各應用的供應鏈合作夥伴，市場也在他的演講背板找亮點，發現3台廠列名其中，廣運（6125）8日開高後一度衝達104元，再叩關百元關卡，盤中爆出逾3萬張成交量，居個股成交量第五大。

黃仁勳高喊「機器人的ChatGPT時刻即將到來」，宣布推出NVIDIA Cosmos平台、RTX 50系列顯卡、最新超級電腦等產品，也在演說中點名台系供應鏈，在演講的最後10分鐘秀出壓箱寶，全球體積最小的AI超級電腦「Project DIGITS」，不僅搭載輝達Grace Blackwell平台，裡面的超級晶片GB10，是與聯發科（2454）合作設計的晶片。

黃仁勳在演講時的背板秀出供應鏈合作夥伴，台廠包括才說要切入機器人的和碩（4938），輝達系統整合（SIP）夥伴的廣運，所羅門等3家公司都名列黃仁勳機器人大軍點將名單中，另外，黃仁勳秀GB200最高規的NVL72機櫃，竟是用華碩（2357）的產品。

廣運搶進人型機器人大餅，預期人形機器人未來三至五年發展成熟，廣運將在市場上扮演重要角色，今年在「智能搬運部」建置機器人小組，3月將應輝達邀請參加在美國聖荷西舉行的GTC大會，展現Omniverse平台與智慧製造、機器人應用實績；及偕同子公司金運科技推出熱傳設備及系統解決方案。

廣運以自動化設備起家，本業持續保持獲利，目前已訂未交在手訂單約65億元，對今年營運展望審慎樂觀；以桃園機場T3航站大型行李輸送系統為大宗，約有20億元將在2025年起至2026年中完成入帳認列，若加計T3延伸A14站預報到登機的行李處理設備系統工程，總經費約8億元將在未來二、三年入帳。

黃仁勳背板點將，廣運8日以98.3元開出，一度拉升至104元，再度叩關百元，不過，盤中漲幅收；和碩以95.6元開出，一度拉升至96元，也曾翻黑小跌至94.3元，盤中企圖守住平盤；所羅門（2359）以平盤164元開出，盤中跌幅逾1%。

6125廣運 機器人 黃仁勳

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