中裕愛滋新藥臨床試驗達標 股價跳空大漲

中裕（4147）7日宣布，公司開發用來治療愛滋病的長效型TMB-365和TMB-380單株抗體新藥，其臨床2a期試驗結果達到所有臨床試驗主要指標（Primary Endpoints），8日股價直接開高大漲，不過在漲停價附近開開關關，未完全鎖死。

中裕指出，臨床2a期試驗結果獲得重大正面結果，成功達到所有臨床試驗主要指標（Primary Endpoints），且所有完成試驗之受試者並無治療失敗（virologic failure）的情形。

中裕強調，相較之下，目前已上市長效抗愛滋新藥物Cabenuva、及其他研發中的長效型愛滋病治療專案在臨床實驗中都有看到virus failure的情況，中裕的TMB-365/380完全沒有，相當具有指標意議。

此外，本試驗中未觀察到與TMB-365和TMB-380相關的三級、四級或嚴重不良事件，安全性達標；本試驗中觀察到的藥物動力學特性與先前的臨床試驗一致，並無明顯差異亦順利達標。

中裕新藥執行長張金明表示，這次臨床試驗結果證實全球首創的雙機制單株抗體組合作為愛滋維持療法，具有良好的安全性。本次試驗的數據表現卓越，甚至超越目前已知的長效型維持療法組合。

中裕表示，預計三個月內完成臨床試驗完整報告，之後盡速向美國食品藥物管理局（FDA）提出下一階段臨床2b期試驗申請，並同步持續與大藥廠進一步洽談共同開發或授權合作。另外，為了增加給藥方便性及進一步保障愛滋感染者隱私，中裕也將開發可以自行注射的長效皮下給藥劑型，持續拓展TMB-365 /TMB-380潛在市場。

中裕今以101.5元開高，盤中陸續有衝上漲停板，但無法鎖死，盤中漲幅近9%。