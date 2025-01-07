快訊

年改下一戰場 公教停砍年金將排案審查

明起強烈冷氣團轉濕冷 太平山、拉拉山、合歡山有望降雪

清晨5時19分花蓮近海規模4.3地震 6縣市有感 最大震度太魯閣3級

三圓5.9億布局都更案

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導
三圓前董事長王光祥(左)和董事長王雅麟(右)。聯合報系資料照
三圓前董事長王光祥(左)和董事長王雅麟(右)。聯合報系資料照

三圓建設（4416）昨（7）日公告，擬參與臺北市大同區市府段二小段426地號等26筆都市更新案，預計參與投入金額5.9億元，開發基地面積約552.37坪，預計分配比例為地主約52%，建方約48%。

另，三圓昨日同步公告，擬先暫停參與臺北市信義區虎林段都市更新案，三圓表示，主要因目前尚在確認實施者之合作對象中，故擬先暫停參與此案，待實施者對象明確後，再重新進行此案之評估。

三圓表示，大同區市府段都更案，基地位在南京西路與太原路口，該案是公司大約兩、三年前就買兩棟老透天厝，當時就是為了準備都更、危老而購置，所以現在既是地主身份，也是出資者，目前已經整合近九成，預計最快1月底、2月初會送件，預期最快2025年底、2026年年初就會推案，個案規劃設計也是符合剛性需求，產品坪數會在約20到40坪左右。

三圓近年積極攻都更領域，三圓指出，近年在政府緊縮購地政策下，布局會以大台北的都更為主，目前手上最大的為「興隆國宅海砂屋都更案」，該案基地面積約4000多坪，現在進入都更審查，預計最快2026年初可以推案，產品坪數也會是符合剛性需求的中小坪數為主。

至於備受外界矚目的台北市指標百億大案「Diamond Tower台北之星」，三圓指出，台北之星因為產權複雜，一直到去年12月才才將屬於三圓建設的住宅比例過戶到公司身上，預計今年陸續就會看到首批的實價登錄，低樓層成交單價約在200萬元，高樓層約在單價270萬元左右，由於該案是成屋案，屆時交屋後就會認列財報。

法人認為，台北之星將成為今年營運動能，且台北市近年高規格的豪宅案選擇也不多，因此有望迎來不錯的業績，另外，三圓手握大型的海砂屋都更案，未來營運穩健。

都市更新 都更

延伸閱讀

三重公寓鄰損倒塌 新北檢分案調查是否違反建築術成規

「薩莉亞」創始店要拆了！停業後改紀念館 當年菜單驚人便宜

只求交保...彭振聲自稱又老又病求交保 檢憂串證拒放人

寡婦樓案向名嘴求償百萬、高虹安敗訴 竹市府將研議上訴

相關新聞

兆利去年12月營收月增9% 受惠陸折疊機

軸承廠兆利（3548）昨（7）日公告去年12月營收11.03億元，創新高，月增9.9%，年增58%；2024年營收95....

三圓5.9億布局都更案

三圓建設（4416）昨（7）日公告，擬參與臺北市大同區市府段二小段426地號等26筆都市更新案，預計參與投入金額5.9億...

永信建8.1億併中大開發

南部指標建商永信建（5508）昨（7）日董事會通過一宗併購案，以8.16億元向關係人取得中大開發公司100%股權，母子公...

櫃買拚永續 四路並進

櫃買中心配合金管會「上市櫃公司永續發展行動方案」及「打造臺灣成為亞洲資產管理中心」政策，預計今年有四大重要推動項目，包括...

台睿抗癌新藥臨床有進展

新藥研發公司台睿（6580）總經理簡督憲昨（7）日表示，該公司研發的抗癌新藥CVM-1118繼去年順利完成臨床二a期試驗...

大車隊打造千種生活平台

大車隊 （2640） 55688集團執行長林念臻昨（7）日表示，用戶數已高達720萬戶，2025年55688全新目標以處...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。