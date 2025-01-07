兆利去年12月營收月增9% 受惠陸折疊機

軸承廠兆利（3548）昨（7）日公告去年12月營收11.03億元，創新高，月增9.9%，年增58%；2024年營收95.8億元，改寫新猷，年增17%。

兆利指出，去年12月營收攀峰，主因大陸折疊機客戶拉貨動能延續，新、舊主力機種皆更上層樓，在手機產能持續滿載下，推升去年第4季營收來到27.6億元，季增29%，年增17%，並帶動2024年業績寫新猷。

據悉，兆利為華為折疊機軸承的主力供應廠商，隨著華為旗下折疊機準備揮軍國際市場，新機備貨量有望進一步擴大，進而刺激軸承零組件需求增長，兆利受惠大。

筆電產品線方面，兆利表示，目前美國與大陸客戶均表現穩健，整體筆電營收維持高檔，而LCD產品線也受惠ODM廠年前拉貨，出現回暖跡象，整體LCD營收去年12月登上第4季高點，其他產品線也有急單湧入，共同推升業績衝高。

回顧去年業績表現，兆利認為，在大陸客戶主力折疊機超預期表現，以及筆電、LCD客戶穩定貢獻之下，進一步優化該公司的產品組合，助攻2024年收逼近百億元大關，實現強勁成長的目標。

產能規劃方面，兆利已啟動海外擴產，鎖定泰國、越南等地，藉此滿足客戶需求，並提高接單競爭力。