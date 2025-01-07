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台睿抗癌新藥臨床有進展

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

新藥研發公司台睿（6580）總經理簡督憲昨（7）日表示，該公司研發的抗癌新藥CVM-1118繼去年順利完成臨床二a期試驗後，今年起針對神經內分泌腫瘤、與肝癌兩項適應症也將規劃下一階段的發展，公司將尋求與其他生技公司合作，啟動在中國大陸或美國進行臨床二b期試驗。

台睿董事長林羣表示，除了持續進行CVM-1118的下一階段發展，公司也正針對這項藥物尋求國際市場授權。同時台睿也規劃，將在今年上半年申請獲得科技事業核准函，力拚今年底前完成上市櫃申請。

台睿現有核心產品的CVM-1118，去年臨床二a期試驗已顯示高度安全性與初步治療成果，簡督憲說明，今年針對神經內分泌腫瘤在胰臟癌及胃癌的適應症，將規劃臨床二b期試驗；CVM-1118在肝癌的臨床二b期試驗也將進行，這兩項臨床試驗都將尋找不同的生技公司，分別在中國大陸收案。

此外，台睿也正努力尋找全球合作夥伴，在歐美市場方面，台睿已與國際大藥廠洽談，該對象積極在尋求下一個神經內分泌瘤的治療藥物，對台睿目前的臨床結果表達極大興趣，將持續的追蹤討論。

在肝癌藥發展方面，為加速收案，台睿將藥物開發朝中國大陸邁進，目前已成功爭取到中國大陸市場合作夥伴，同意提供免疫療法併用藥物，協助台睿進行下一階段的臨床試驗。

肝癌 腫瘤

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