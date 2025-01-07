櫃買拚永續 四路並進

櫃買中心配合金管會「上市櫃公司永續發展行動方案」及「打造臺灣成為亞洲資產管理中心」政策，預計今年有四大重要推動項目，包括引領企業淨零、精進永續資訊揭露、持續提升資訊透明度，以及深化企業永續治理文化。

第一，上櫃公司依照我國永續發展路徑圖規畫，依產業別及資本額分階段完成溫室氣體盤查及確信資訊揭露。第一階段適用公司包括鋼鐵、水泥及實收資本額達新臺幣100億元以上公司，自2025年起揭露前一年度（2024年）合併溫室氣體盤查數據、減碳目標、策略及具體行動計畫，並於2027年完成確信資訊揭露。第二階段適用公司為實收資本額達新臺幣50億元以上~100億元公司，自2025年起揭露前一年度（2024年）個體公司溫室氣體盤查數據，並於2027年完成確信資訊揭露。

第二，精進永續資訊揭露，包括「永續資訊管理」內控制度，全體上櫃公司應於2024年底前建置「永續資訊管理」內部控制制度及報請董事會通過，自2025年1月1日起開始實施，並應將其列入2025年度稽核計畫。此外，應於8月底前編製申報前一年度永續報告書。

第三，為持續強化上櫃公司對外資訊揭露透明度及時效性，提升企業價值並重視股東價值，實施下列規範：(1)重大訊息，自4月1日起，新增採行無面額或每股面額非屬新臺幣10元上櫃公司於最近會計年度終了日之淨值達新臺幣12億元以上者，應同步公告中、英文重大訊息。(2)法人說明會，上櫃公司每年應至少在中華民國境內自辦或受邀參加一次法人說明會。(3)提升企業價值計畫專區，鼓勵上櫃公司自2025年度起編訂提升企業價值計畫並經董事會通過後，揭露於專區。

第四，深化企業永續治理文化。全體上櫃公司每年應於3月底前申報審計委員會及薪資報酬委員會績效評估結果；另自2024年起依董事任期屆滿期間，持續推動(1)董事會成員多元化：委任至少一名不同性別董事；另上櫃公司2025年起任一性別董事席次未達三分之一，應於股東會年報，敘明原因及規劃提升董事性別多元化採行措施。(2)增加獨立董事席次：實收資本額100億元以上及金融業，獨立董事人數不得少於董事席次三分之一。(3)強化獨立性：獨立董事半數以上連續任期不得超過三屆。