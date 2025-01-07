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台灣銘板營收／12月0.49億元 月增2.17%、年減5.26%

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台灣銘板（6593）公布2024年12月營收0.49億元，較上月營收0.48億元增加2.17%，較2023年12月營收0.51億元減少5.26%；累計2024年全年合併營收為6.29億元，較2023年全年6.68億元減少5.92%。

台灣銘板表示，在國內多家銀行及網路銀行積極推出各式聯名信用卡、綠色信用卡下，創造旗下卡片及卡片個人化業務發展皆呈現穩健的態勢，在配合客戶交期要求時程所需，部份金融卡、信用卡、造型卡等新卡訂單交期有遞延出貨，是去年12月營收較上月成長2.17%的主要原因。

根據國外研究機構Mordor Intelligence的報告，全球硬體錢包市場預計將從2023年的3.6億美元成長至2024年的 4.7億美元，並以年複合增長率31.94%的速度快速放大，預期至2029年將達到18.9億美元，由於私密鑰匙可以使用在硬體錢包離線保存，因此，伴隨著擁有大量加密貨幣的人數增加，帶動對於硬體錢包的需求也持續增加，與軟體、網路錢包和紙錢包相比，這些解決方案提供的靈活性，正是帶動整體市場成長的關鍵所在，有助台灣銘板良好的業務開拓空間。

台灣銘板看好加密貨幣市場的持續擴張，憑藉先進的IC晶片作業系統研發能力技術優勢，可提供從外觀設計、電路設計、卡片本體設計、感應天線設計、軟/韌體開發等一條龍產品的研發、製造及銷售，再加上多年前開始投入研究開發設計冷錢包應用於晶片卡的概念，2022年正式開發成功且量產，2024年更成功發行台灣首張冷錢包萬事達簽帳卡下，卡片及卡片個人化業務發展皆呈現積極態勢。

台灣銘板發行的台灣首張冷錢包萬事達簽帳卡，積極優化其CaaS（卡片即服務）系統，已成功吸引國外多家交易所及加密貨幣友善機構洽談合作的機會，有望逐步開花結果，為未來業績帶來可觀的成長可行性。

展望2025年，台灣銘板維持審慎樂觀態度。台灣銘板將持續專注於卡片製造、個人化業務及冷錢包簽帳卡市場的擴展，並運用國際金融科技與加密貨幣等展會，展示TNP冷錢包的應用與拉高品牌力，並透過與國際銀行、交易所及加密貨幣友善機構的合作，及不同零售通路所推動的點數作業進行結合，開創不同市場領域範疇，推動冷錢包產品的全球布局，特別是在東南亞等新興市場的開發，以穩固在卡片製造領域的市場地位。

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