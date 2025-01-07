亞電營收／去年全年15.42億元 調整兩廠生產重心

亞洲電材（4939）（以下簡稱「亞電」）公告2024年12月合併營收為新台幣1.25億元，累計2024全年營收為15.42億元，整體表現較去年相當，2025目標將調整昆山、東台生產重心，東台廠將專注於大批量、穩定且成熟產品的生產，而昆山廠則持續強化高階、高門檻訂單的製造能力，透過兩廠明確的分工布局，攜手為集團營運挹注成長動能。

亞電提到，12月營收受到供應鏈年底控制庫存的影響，較去年同期減少16.55%。此外，亞電近年來亦持續推動客戶與訂單結構優化，積極汰弱經營體質與付款能力較差的客戶，同時降低低毛利訂單的比重，短期造成營收下滑，長期來看將有助提升毛利與整體獲利能力，為未來成長奠定更穩健之基礎。

亞電提到，旗下兩廠總計三條窄幅、兩條寬幅產線，窄幅產線主要生產銅箔基板、補強板等產品，而寬幅產線則適用於覆蓋膜與複合膜的製造，隨著完成昆山、東台產能調度，未來亦不排除根據市場訂單需求進一步擴增產能。

亞電提到，目前東台廠具備擴充空間，定位為提升稼動率的重點廠區；研發中心與高階訂單則維持在昆山廠運作，並持續加大投入研發，致力以自製PI及EMI產品，進軍車用、儲能、醫療、航太等高門檻專業應用領域，成為集團獲利穩健成長的助力。