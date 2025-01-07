威剛2024全年營收400億元 創14年來新高

記憶體模組大廠威剛（3260）2024年全年營收400億元達陣，不僅年增18.81%，也締造14年來新高紀錄。回顧2024年，威剛董事長陳立白表示，去年全球通膨效應讓消費性需求復甦不如預期，但公司仍積極擴大全球通路觸角，搭配靈活的庫存管理策略，一路推升公司全年營收表現再攀佳績。

以產品結構而言，2024年威剛兩大產品線DRAM模組與固態硬碟（SSD）的營收都較2023年成長逾兩位數。DRAM模組營收年增17.52%達188.2億元，創下近6年來高點，占全年營收比重47%；SSD營收總計121.83億元也創下歷史次高，年增14.07%，占比30.43%；記憶卡、隨身碟與其它產品比重為22.57%。

威剛公告2024年12月營收28.87億元，單月DRAM模組營收貢獻為54.33%，其次SSD比重32.36%，記憶卡、隨身碟與其它產品為13.31%。累計2024年第4季營收季增4.87%為97.91億元，DRAM模組營收比重52.08%，SSD 33.32%，記憶卡、隨身碟與其它產品占比14.6%。