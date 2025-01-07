新舊機種轉換 雙鴻去年12月營收連4降

輝達（NVIDIA）GB200 AI伺服器出貨爆發前，新舊機種轉換進入過渡期，散熱廠雙鴻今天公布去年12月營收新台幣13.59億元，年增34.3%，但比11月略減0.8%，連續4個月下滑。

不過雙鴻去年全年營收157.75億元，年增率24.07%，整體動能維持強勁。

雙鴻董事長林育申先前表示，去年底GB200 AI伺服器準備出貨，第4季剛好處於新舊平台轉換的過渡期，公司營運「先蹲後跳」，看好今年營運將爆發。

林育申表示，AI市場需求強勁，尤其新的AI伺服器功率愈來愈大，散熱需求愈來愈高，氣冷已經不夠，新的GB200開始導入液冷散熱技術，看好雙鴻今年營運成長幅度會「蠻大的」，尤其伺服器營收將比去年倍數成長。

雙鴻包括水冷板（Cold Plate）、分歧管（Manifold）等液冷關鍵零件，都已入列輝達推薦名單，並獲客戶採用，林育申預告，今年相關產能將大擴張，以因應市場需求成長。