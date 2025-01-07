快訊

三重民宅倒塌拆除暫時停工 周邊受影響住戶摸黑返家取物

邱軍現身了！開車涉撞倒運將致死逃逸 出庭快步上樓不發一語

黃仁勳CES演講高潮！號稱全球最小AI超級電腦現身 搭載輝達超級晶片GB10

華為摺疊新機出貨帶動 兆利去年12月營收續創新高

中央社／ 台北7日電

受惠華為新摺疊手機Mate X6出貨帶動，軸承廠兆利今天公布去年12月營收新台幣11.02億元，月增9.8%，更比2023年同期大幅成長58%，續創歷史新高。

另外兆利去年第4季營收及全年營收也同步刷新歷史紀錄。兆利去年第4季營收27.6億元，季增29%，年增17%；全年營收95.8億元，年增率達17%，皆攀上歷史顛峰。

兆利去年11月營收首度衝破10億元大關，12月繼續登頂，兆利表示，主因中系客戶摺疊手機拉貨動能延續，新、舊主力機種出貨皆更上層樓，在手機產能持續滿載下，第4季營收季增顯著。

兆利進一步說明，筆電產品線方面，美系及非美客戶皆表現穩健，整體NB營收表現維持高檔。LCD顯示器產品線，則受惠ODM廠年前拉貨，出現回暖跡象，LCD去年12月營收來到全季高點。其他產品線也有部分年底急單湧入，相關營收同樣衝上全年高點。

展望2025年，兆利董事長張台沅日前表示，針對手機軸承，公司今年會策略性挑選利潤較好的訂單，預期手機營收將比去年小幅成長；筆電軸承方面，包括導入新產品，帶動市占率提升，估計今年雙位數成長。雙引擎催動下，兆利樂觀看待今年營運更上一層樓。

兆利 摺疊手機 營收

延伸閱讀

華為鴻蒙速度 一年抵十年

一年走過十年路 孟晚舟：2024年是華為原生鴻蒙關鍵年

年終大降價？ 華為高階手機最高便宜逾萬元

華為Mate 70採用SK海力士記憶體晶片 而非大陸製

相關新聞

六角2025年營收估成長15%-20% 加快珍奶加牛肉麵海外展店策略

國際餐飲集團六角（2732）董事長王耀輝表示，2025年餐飲業會微幅衰退，六角集團日出茶太跟翰林茶院合併後，2025年的...

民盛登興櫃 首日漲16%

復盛應用（6670）持股65.3%的冰上、極限運動裝備專業代工大廠民盛應用昨（6）日登錄興櫃交易。展望2025年，該公司...

胡連2024年營收勁揚兩成 寫新猷

胡連（6279）昨（6）日公布去年12月營收為9.37億元，雖月減1.5%，仍為歷史單月次高，年增率為25.7%；202...

亞泰2024年營收成長24% 站高崗

影像感測器（CIS）大廠亞泰（4974） 昨（6）日公布去年12月營收為3.29億元，雖因傳統淡季而月減17.7%，年增...

力旺2024年業績攻頂 創意歷史次高

矽智財（IP）廠商力旺（3529）與特殊應用IC（ASIC）設計服務業者創意昨（6）日公布去年12月、去年第4季與202...

是方去年12月業績月減5% 迎兩大動能

是方（6561）昨（6）日公布2024年12月營收較上月衰退5.2%，但累計2024年全年營收37.93億元，年增近17...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。