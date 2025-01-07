華為摺疊新機出貨帶動 兆利去年12月營收續創新高
受惠華為新摺疊手機Mate X6出貨帶動，軸承廠兆利今天公布去年12月營收新台幣11.02億元，月增9.8%，更比2023年同期大幅成長58%，續創歷史新高。
另外兆利去年第4季營收及全年營收也同步刷新歷史紀錄。兆利去年第4季營收27.6億元，季增29%，年增17%；全年營收95.8億元，年增率達17%，皆攀上歷史顛峰。
兆利去年11月營收首度衝破10億元大關，12月繼續登頂，兆利表示，主因中系客戶摺疊手機拉貨動能延續，新、舊主力機種出貨皆更上層樓，在手機產能持續滿載下，第4季營收季增顯著。
兆利進一步說明，筆電產品線方面，美系及非美客戶皆表現穩健，整體NB營收表現維持高檔。LCD顯示器產品線，則受惠ODM廠年前拉貨，出現回暖跡象，LCD去年12月營收來到全季高點。其他產品線也有部分年底急單湧入，相關營收同樣衝上全年高點。
展望2025年，兆利董事長張台沅日前表示，針對手機軸承，公司今年會策略性挑選利潤較好的訂單，預期手機營收將比去年小幅成長；筆電軸承方面，包括導入新產品，帶動市占率提升，估計今年雙位數成長。雙引擎催動下，兆利樂觀看待今年營運更上一層樓。
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