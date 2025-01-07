快訊

三重民宅倒塌拆除暫時停工 周邊受影響住戶摸黑返家取物

邱軍現身了！開車涉撞倒運將致死逃逸 出庭快步上樓不發一語

黃仁勳CES演講高潮！號稱全球最小AI超級電腦現身 搭載輝達超級晶片GB10

六角2025年營收估成長15%-20% 加快珍奶加牛肉麵海外展店策略

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
國際餐飲集團六角董事長王耀輝(左)2025年的營收估逆勢成長15%-20%，新年度全球擴大展店，2025年目標120家，同時加快珍奶加牛肉麵整店輸出海外速度。黃淑惠攝
國際餐飲集團六角董事長王耀輝(左)2025年的營收估逆勢成長15%-20%，新年度全球擴大展店，2025年目標120家，同時加快珍奶加牛肉麵整店輸出海外速度。黃淑惠攝

國際餐飲集團六角（2732）董事長王耀輝表示，2025年餐飲業會微幅衰退，六角集團日出茶太跟翰林茶院合併後，2025年的營收估逆勢成長15%-20%，新年度全球擴大展店，2025年目標120家，同時加快珍奶加牛肉麵整店輸出海外速度。

王耀輝表示，日出茶太在全球有逾1,400家店，目前還是以東南亞成長速度最快，其中又以印尼表現最好，菲律賓次之；歐美對於茶文化接受度攀升，六角要加快海外布局的角步，全球今年淨增加要達120家店，歐洲、非洲、印度等地加盟意願都很高。

海外市場的部分，大陸一樣低迷，只剩280多家店，維持損益兩平水平；台灣目前共有26家，今年要成長到36家；美國市場在手訂單共約60家店，看好美國市場發展，會擴大展店。

六角國際成立於2004年，致力於餐飲服務產業的經營推廣，透過多品牌專業系統化策略布局與創新，已成功經營超過10個餐飲品牌，跨足多元化類型，包含手搖茶飲、烘焙西點、英式輕食、美式越南料理、日式豬排、牛肉麵、炸牛排、日式餃子、韓式炸雞等。全球品牌門市遍及世界六大洲，超過63個國家與地區，為國際化布局最廣的餐飲集團之一。

據經濟部統計，台灣手搖茶飲展店速度驚人，2024年總營業額高達1,300億元。六角國際看好全球市場發展潛力，並重視台灣深厚的茶飲文化底蘊，昨天宣布正式併購台灣第一杯珍奶的創始品牌—翰林茶館，期盼透過集團資源整合，攜手擴大市場規模，提升台灣手搖茶飲的國際影響力，透過資源整合增強雙方品牌的市場競爭力，並推動集團多元化發展，致力打造更國際化的多元餐飲平台。

王耀輝進一步指出，六角國際在63個國家都有布局，已有強大的海外展店能量，考慮把翰林「珍奶加上牛肉麵」擴大布局，把台灣美食集中整店餐飲模式輸出海外擴大展店，其中，翰林在美國已有3家透過代理商開出的分店，深化國際化是必然的趨勢。

布局 餐飲業

延伸閱讀

手搖飲雙強拚場 日出茶太、迷客夏大打併購牌

Kep1er空降台北小巨蛋！為珍奶「公然作弊」結果超失望

男星超狂背景曝光！竟是知名牛肉麵第3代傳人

RAIN明年高雄開唱！著迷台灣牛肉麵：要瘋了

相關新聞

威剛營收／2024全年達400億元、年增18.81% 創14年來新高

記憶體模組大廠威剛（3260）7日表示，2024年全年營收400億元達陣，不僅年增18.81%，也締造14年來新高紀錄。...

六角2025年營收估成長15%-20% 加快珍奶加牛肉麵海外展店策略

國際餐飲集團六角（2732）董事長王耀輝表示，2025年餐飲業會微幅衰退，六角集團日出茶太跟翰林茶院合併後，2025年的...

民盛登興櫃 首日漲16%

復盛應用（6670）持股65.3%的冰上、極限運動裝備專業代工大廠民盛應用昨（6）日登錄興櫃交易。展望2025年，該公司...

胡連2024年營收勁揚兩成 寫新猷

胡連（6279）昨（6）日公布去年12月營收為9.37億元，雖月減1.5%，仍為歷史單月次高，年增率為25.7%；202...

亞泰2024年營收成長24% 站高崗

影像感測器（CIS）大廠亞泰（4974） 昨（6）日公布去年12月營收為3.29億元，雖因傳統淡季而月減17.7%，年增...

力旺2024年業績攻頂 創意歷史次高

矽智財（IP）廠商力旺（3529）與特殊應用IC（ASIC）設計服務業者創意昨（6）日公布去年12月、去年第4季與202...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。