六角2025年營收估成長15%-20% 加快珍奶加牛肉麵海外展店策略

國際餐飲集團六角（2732）董事長王耀輝表示，2025年餐飲業會微幅衰退，六角集團日出茶太跟翰林茶院合併後，2025年的營收估逆勢成長15%-20%，新年度全球擴大展店，2025年目標120家，同時加快珍奶加牛肉麵整店輸出海外速度。

王耀輝表示，日出茶太在全球有逾1,400家店，目前還是以東南亞成長速度最快，其中又以印尼表現最好，菲律賓次之；歐美對於茶文化接受度攀升，六角要加快海外布局的角步，全球今年淨增加要達120家店，歐洲、非洲、印度等地加盟意願都很高。

海外市場的部分，大陸一樣低迷，只剩280多家店，維持損益兩平水平；台灣目前共有26家，今年要成長到36家；美國市場在手訂單共約60家店，看好美國市場發展，會擴大展店。

六角國際成立於2004年，致力於餐飲服務產業的經營推廣，透過多品牌專業系統化策略布局與創新，已成功經營超過10個餐飲品牌，跨足多元化類型，包含手搖茶飲、烘焙西點、英式輕食、美式越南料理、日式豬排、牛肉麵、炸牛排、日式餃子、韓式炸雞等。全球品牌門市遍及世界六大洲，超過63個國家與地區，為國際化布局最廣的餐飲集團之一。

據經濟部統計，台灣手搖茶飲展店速度驚人，2024年總營業額高達1,300億元。六角國際看好全球市場發展潛力，並重視台灣深厚的茶飲文化底蘊，昨天宣布正式併購台灣第一杯珍奶的創始品牌—翰林茶館，期盼透過集團資源整合，攜手擴大市場規模，提升台灣手搖茶飲的國際影響力，透過資源整合增強雙方品牌的市場競爭力，並推動集團多元化發展，致力打造更國際化的多元餐飲平台。

王耀輝進一步指出，六角國際在63個國家都有布局，已有強大的海外展店能量，考慮把翰林「珍奶加上牛肉麵」擴大布局，把台灣美食集中整店餐飲模式輸出海外擴大展店，其中，翰林在美國已有3家透過代理商開出的分店，深化國際化是必然的趨勢。