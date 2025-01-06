是方去年12月業績月減5% 迎兩大動能

是方（6561）昨（6）日公布2024年12月營收較上月衰退5.2%，但累計2024年全年營收37.93億元，年增近17%，連續11年創下歷史新高。展望2025年，法人認為，在AI及雲端兩大趨勢帶動，加上聯雲AI智能資料中心大客戶持續進駐，可望進一步推升是方營運表現。

是方12月營收3.04億元，月減5.2%，年增11.2%，累計第4季營收10.36億元，較第3季的10億元，小幅成長3.6%，累計2024年營收37.93億元，年增近17%。

是方去年搭上AI順風車，加上IDC和網路連結等兩大趨勢，推升營運表現，尤其全新聯雲AI智能資料中心去年下半年加入營運，銷售超乎預期，推升機房出租、網路服務及雲端服務收益等業務營收貢獻。

是方積極推動旗下全國最大網際網路交換中心TPIX的會員數，並推進全球排名。成功與雲服務運營商昕奇雲端、輝達認證的雲服務商GMI Cloud建立合作關係，整合智能資料中心基礎設施。