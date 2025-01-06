虎山營收／12月年增51.9% 2024年營收創新高

全球最大售後（AM）車門把手製造商汽車零組虎山（7736）公告 2024 年12月合併營收1.28億元，年增率51.9%；看好新年度保險公司擴大採用AM件，其他車用產品出貨量增加，2025年業績持續看好。

虎山12月營收當中，車門把手產品的營收約為6400萬元、車用鏡頭及雷達產品的營收約1200萬元，其他產品營收約為5300萬元。

2024年全年合併營收約為13.6億元，較2023年全年成長16.7%，年度營收創下歷史新高，虎山表示，新產品及新客戶的積極拉貨，將推升2025年度營收持續成長。

受惠於北美STATE FARM開放採用非原廠件的商機釋出後，北美市場需求持續攀升，虎山主要銷售以AM市場為主，並且訂出虎山123中長期目標「CAPA 唯一、AM2.0、解決三高問題」，搶攻車用電子需求商機。