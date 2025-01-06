民盛登興櫃 首日漲16%

復盛應用（6670）持股65.3%的冰上、極限運動裝備專業代工大廠民盛應用昨（6）日登錄興櫃交易。展望2025年，該公司預期延續雙位數成長態勢，進一步擴大市場版圖。

民盛昨日以120元登錄興櫃交易，最高漲至168元、最大漲幅21.7%，最後以140元作收，單日漲幅16.7%。

民盛資本額3.04億元，在泰國現有四家子公司，提供功能鞋及護具涵蓋的運動領域包含曲棍球運動、越野及競速摩托車、棒球及壘球、袋棍球直排輪等。

民盛致力提供縫紉工藝、塑膠射出和金屬沖壓三大類製程的高度整合生產製造，可應用於各式運動的鞋靴及全身性護具產品，為運動領域一線品牌提供全系列產品線。主要客戶包括曲棍球品牌Bauer、棒球裝備品牌Easton，以及摩托車靴品牌Alpinestars，都是具有高市場占有率的龍頭廠商。

就營收比重來看，冰上曲棍球、越野重機、直排輪、滑雪等運動項目使用的功能鞋占57.39%，運動使用全身性護具裝配占37.93%。

民盛除致力提供縫紉工藝、塑膠射出和金屬沖壓三大類製程的高度整合生產製造外，也將結合復盛應用成熟的碳纖材料應用，開拓新業務機會；並已著手評估相關材料供應商與生產線的併購機會，實現產品線互補。

據了解，民盛自結2024年前11月營收23.82億元，稅後純益達2.21億元，已超越2023年全年，每股純益達7.4元，預計於2025年第4季送件申請上櫃交易。