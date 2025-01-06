亞泰2024年營收成長24% 站高崗

影像感測器（CIS）大廠亞泰（4974） 昨（6）日公布去年12月營收為3.29億元，雖因傳統淡季而月減17.7%，年增率仍達12.7%；2024年營收43.9億元，創新高，年增24%。

亞泰預期，本季雖為淡季，該公司產能持續滿載，客戶訂單能見度約兩個月，單季營運有望不亞於去年同期。

亞泰去年第4季營收11.04億元，為歷年最旺淡季，年增36%，季減17.3%；去年營收43.9億元，年增24%，改寫新猷。法人預期，亞泰去年獲利有望改寫歷史次高，惟亞泰不回應法人預估的財務數字。

亞泰昨天舉行旺年會，董事長賴以仁表示，去年營收創新高，累計前三季稅後純益3.9億元，每股純益5.38元，為同期次高，即便新的一年全球經濟充滿變數，亞泰將聚焦核心影像感測技術，應用光機電整合能力，積極拓展產品多角化策略，持續開創新成長動能，滿足客戶各種需求，強化資本管控，創造更好的營運效益。

賴以仁指出，亞泰聚焦核心影像感測技術，應用光機電整合能力，積極拓展產品多角化策略，擴大產品多元應用領域，包含與國際大廠合作開發AOI工業檢測模組，並已擴展AOI產品往多尺寸、多樣性等面向發展，發揮產品多元應用效益，開創新成長動能。

亞泰為全球前兩大CIS廠，CIS主要應用於多功能事務機（MFP），全球前五大品牌中，有四家都是亞泰的客戶。

亞泰總經理吳淑品表示，目前產能仍處於滿載狀態，年產能達3,800萬套。儘管本季為淡季，單季營收有望不輸去年同期水準。亞泰去年資本支出約5,000萬元，今年可望維持去年水準。

亞泰昨天股價在法人資金力捧下，終場收漲停板144元，上漲13元，改寫收盤新天價。